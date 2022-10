Robert Lewandowski, el màxim ariet del Barça / @EP

El Barça es pot acomiadar aquest dimecres de la Champions League sense ni tan sols jugar el seu partit contra el Bayern Munic. Els mals resultats aconseguits fins ara (1 victòria, 1 empat i 2 derrotes) deixen la continuïtat en mans de l'atzar, o més aviat del Viktoria Plzen , ja que si l' Inter de Milà aconsegueix una victòria contra els txecs, l'idil·li blaugrana amb la màxima competició europea tindrà el seu punt final. Però per tenir una mínima oportunitat de sobreviure, l'equip de Xavi Hernández necessita guanyar avui els bavaresos. Tota aquesta carambola de possibilitats es redueix a una dicotomia: llegendes o bufons (21.00 h / Movistar Lliga de Campions).

El Barça té davant del seu pitjor malson europeu . En els darrers 5 enfrontaments, el saldo ha estat favorable al Bayern amb 19 gols anotats per 4 dels blaugranes, tot amb derrotes culers. En el primer enfrontament en aquesta fase de grups, el Barça va ser superior quant a joc i domini, però dues fuetades bavareses van servir per tirar per terra els plans de l'equip, sense demostrar la capacitat de reacció necessària que ha de mostrar un campió europeu. Encara és lluny d'arribar-hi, però el camí és el bo i el projecte amb Xavi Hernández és l'indicat.

Tot i això, el tècnic egarenc s'ha mostrat realista en roda de premsa i ha reconegut que "no depenien d'ells mateixos", de manera que creure en el miracle era més complicat.

Per al partit, l'entrenador compta amb tots els seus efectius excepte amb Memphis, Christensen, Araujo i Sergi Roberto, que va patir una luxació de l'espatlla a l'últim partit. Gavi, que era dubte pel seu fort cop a l'adductor, finalment s'ha recuperat a temps i estarà disponible per a la batalla d'avui.

L'INTER-VIKTORIA PLZEN ES JUGARÀ ABANS

El Barça entrarà al partit contra el Bayern sabent ja el seu futur, ja que el matx entre l'Inter i el Viktoria Plzen es jugarà aquesta tarda a les 18.45 h. És cert que els horaris estaven fixats des de fa temps, però no hauria anat malament que la UEFA hagués tingut més cintura per posar els dos partits alhora sabent-ne la transcendència.

L' Inter no està precisament en la seva millor dinàmica, ja que és setè a la Sèrie A després de collir quatre derrotes en onze jornades. A més, a l'últim partit va haver de suar la gota grossa per guanyar la Fiorentina (3-4), de manera que no van frescos de cames, precisament.

El Viktoria Plzen, per part seva, ve de guanyar 3-1 el seu últim partit de la Lliga Txeca. Precisament hi porta un any invicte, més enllà dels mals resultats que ha aconseguit a Champions.

Per tant, al Barça li toca aquest dimecres posar espelmes a favor dels txecs i resar perquè sigui una nit històrica que quedi a la memòria de molts aficionats.