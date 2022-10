Foto: FCB

La història es va repetir. Per segona temporada consecutiva, el Barça ha quedat fora de la Champions League a la fase de grups i sap que, a partir del mes de febrer, el seu repte continental serà l'Europa League . L'equip, anímicament tocat per l'eliminació prematura (va sortir a jugar sabedor de la victòria de l'Inter davant el Viktoria Plzen), va ser incapaç de mostrar una versió digna davant d'un Bayern ple de baixes ( Manuel Neuer, Bouna Sarr, Lucas Hernández i Leroy Sané ). De fet, els barcelonistes ni tan sols van aconseguir llençar a porta i van perdre 3-0.

Més enllà de l'eliminació, cal preguntar-se perquè l'equip, que havia despertat esperances entre l'afició, ha caigut de la manera com ho ha fet. Quan falta una jornada (intranscendent, dimarts que ve 1 de novembre a Txèquia), el Barça ha sumat 4 punts de 15.

LESIONS

L' aturada de seleccions dels darrers dies del mes de setembre va ser una llosa. Ronald Araújo, Jules Koundé, Frenkie de Jong i Memphis Depay van patir diferents lesions jugant amb les seves seleccions i, en les mateixes dates, Héctor Bellerín també va causar baixa en una de les sessions d'entrenament a la Ciutat Esportiva.



Les baixes van provocar que Xavi Hernández, que havia trobat la fórmula defensiva de l'equip i que tenia variants, hagués de donar entrada a Marcos Alonso al centre de la defensa en més d'un partit i, fins i tot, alinear un crepuscular Gerard Piqué en partits clau com el de l'Inter de Milà al Camp Nou.

ARBITRATGES

Amb tota seguretat, l'argument més utilitzat per part de l'afició (tot i que l'entrenador s'ha referit alguna vegada a aquest aspecte). A la memòria de greuges queda la derrota de San Siro , quan es va anul·lar un gol que hauria suposat l'empat provisional del Barça per una mà prèvia d'Ansu Fati.

Minuts després, no es va decretar un penal per mà del nerazzurro Denzel Dumfries, que també hauria significat una bona ocasió perquè el Barça hagués gratat com a mínim un punt del viatge a Itàlia.

Un tercer episodi de queixa per part dels blaugrana és un possible penal sobre Ousmane Démbélé al segon partit de la fase de grups, a Munic, quan el partit anava 0-0. El Barça va acabar perdent 2-0 a Alemanya.

DEPENDÈNCIA EXCESSIVA DE LEWANDOWSKI PER AL GOL

Tenir a la teva plantilla un dels millors davanters del món i que ell no sigui la teva referència ofensiva és un contrasentit. Tot i això, tant a la Lliga com a la Champions, el Barça està tenint una dependència excessiva de Lewandowski per veure porta.

El 9 polonès ha marcat 12 dels 28 gols que el Barça ha aconseguit a la competició domèstica, mentre que a Champions la xifra encara és més gran. Dels 8 gols que els blaugrana han aconseguit, 5 han portat la firma de l?exjugador del Bayern.

PROBLEMES PER IMPOSAR EL MODEL DE JOC

Més enllà del partit contra el feble Viktoria i de la primera part a Munic, el Barça ha tingut problemes per imposar el seu estil. L'equip va ser incapaç de reaccionar als gols del Bayern i va naufragar en els dos xocs contra l'Inter.

Sergio Busquets, un dels més qüestionats / @EP

Això ha fet que neixi un debat sobre peces com Sergio Busquets (de qui es diu que els partits d'alta exigència el superen) i també sobre si l'equip ha de seguir jugant amb dos extrems purs o apostar per la fórmula dels quatre migcampistes dels darreres trobades.

L'únic que és realment reconeixible a l'equip és la pressió alta, per a això la figura de Gavi sembla imprescindible. El jove centrecampista andalús no va formar part de l'onze de dimecres 26 passat contra els bavaresos.

"FANTASMES"

Un aspecte poc mesurable, però que es repeteix. A tots els partits grans, l'equip es fa petit i això s'agreuja quan el Bayern apareix en escena.

Dels 13 partits entre blaugranes i muniquesos, 10 han acabat amb triomf del Bayern, sis de forma consecutiva, incloent-hi el dolorós 2-8 de Lisboa. L'última victòria del Barça davant els gegants germànics va ser el 2015, un 3-0 amb el mític regat de Messi a Boateng.