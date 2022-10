Sandro Rosell declarant a l'Audiència de Barcelona / @EP

Aquest divendres s'ha produït l'última jornada de declaracions abans que dilluns que ve 31 d'octubre es dicti sentència al voltant del famós 'Cas Neymar 2'. La sorpresa s'ha fet al final de la jornada, quan la Fiscalia ha retirat totes les acusacions cap al clan Neymar, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu. Això vol dir que Rosell i Neymar deixen d'estar acusats per possibles irregularitats al fitxatge del brasiler, mentre que Bartomeu ja no estava acusat des de l'inici.

Aquesta jornada ha estat el torn de paraula per a Sandro Rosell com a president del Barcelona en el moment de la contractació del brasiler, Josep Maria Bartomeu com a vicepresident esportiu i Sergi Atienza com a representant jurídic de l'entitat culer.

SANDRO ROSELL, EL PRIMER A PARLAR

El primer a parlar ha estat Rosell , que ha mantingut en tot moment una actitud supèrbia. L'expresident nego conèixer l'existència del grup DIS en el moment del fitxatge, cosa estranya si es té en compte que aquest grup era posseïdor del 40% dels drets econòmics del futbolista.

Sandro Rosell ha deixat clar que la seva funció en la negociació va ser simplement fixar els límits econòmics , i que la persona que la va dur a terme va ser Raúl Sanllehí, l'exdirector de futbol del Barça. La seva part d'implicació personal es va produir quan es va citar amb el pare de Neymar a Miami, lloc on estava de vacances, per confirmar-li que volien fitxar el seu fill. "Al món del futbol, el president ha de dir que alguna cosa és veritat perquè hi ha molts intermediaris que apareixen com bolets i que no hi tenen res a veure", recalcava l'expresident, que ha negat la presència de Bartomeu en aquesta trobada.

Pel que fa al contracte previ del 15 de novembre de 2011, el qual fixava el pagament de 40 milions d'euros a la societat N&N (propietat del pare de Neymar) per la compra dels drets federatius del brasiler en el moment que acabés contracte amb el Santos, Sandro Rosell ha fet un símil amb el procediment de l'adquisició d'un habitatge . "És com quan compres un pis i poses les arres", comentava l'expresident, fent al·lusió al fet que es pagava per tenir un dret preferencial per adquirir un jugador.

Aquest contracte incloïa un préstec de 10 milions d'euros que es va lliurar anticipadament a N&N. Davant d'aquest fet, Rosell ha explicat que els advocats i assessors els recomanem fer-ho així perquè no transcendís a la premsa i que la resta d'equips sabessin que el Barça contractaria Neymar.

Pel que fa al fet d' avançar el fitxatge del brasiler del 2014 al 2013, Rosell ha matisat que es va produir per motius esportius, ja que el difunt Tito Vilanova, entrenador del Barça aleshores, va demanar la contractació per seguir amb el cicle guanyador. "Es van pagar 17,1 milions d'euros perquè s'ha avançat l'operació, si haguéssim esperat 6 mesos, hagués vingut a cost zero", afirmava l'expresident.

Respecte al contracte que es va fer per fixar dos amistosos amb el Santos -equip procedent de Neymar-, Sandro Rosell ha afirmat que el segon matx no es va poder produir perquè no van trobar una data adequada, de manera que el Barça va pagar uns 4,5 milions d'euros -similar als diners que es van obtenir pel tiquet del primer partit- al club brasiler en compensació.

Un altre dels contractes va fixar el dret de tempteig del Barça sobre tres jugadors del Santos. Rosell va comentar que aquest tipus de contractes són extremadament freqüents, però que no van formar part del fitxatge, sinó que van ser elements independents.

TORN DE JOSEP MARIA BARTOMEU

El segon a parlar va ser Josep Maria Bartomeu. Qui fos vicepresident esportiu aleshores ha negat la seva participació en les negociacions i que tinguessin coneixement de qui era el grup DIS, en línia amb el discurs de Rosell.

Sobre els tres jugadors pels quals el Barça va pagar 7,9 milions d'euros per tenir un dret de tempteig, Bartomeu ha explicat que va desestimar la contractació de dos, però que el Santos va vendre al tercer sense preguntar prèviament, per això que el club blaugrana va acabar guanyant un judici contra el Santos en què va recuperar 3 milions.

Finalment, Sergi Atienza, el representant jurídic del Barça ha ratificat tot el que han dit els dos testificants anteriors.