El Reial Madrid va certificar aquest dimecres sense problemes el seu liderat al Grup F amb una plàcida golejada (5-1) davant el Celtic de Glasgow en l'última jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, sense problemes ni ensurts greus, amb els gols de Modric , Rodrygo -tots dos de penal-, Asensio , Vinicius i Valverde , en un seriós triomf que va encarrilar el primer gol del croat en els minuts inicials del duel.



Els merengues no van fallar i estaran en el sorteig de dilluns que ve 7 de novembre (12.00 hores) com a primers de grup. Davant la 'pentafocs' del grup i en un Santiago Bernabéu amb menys afluència d'aficionats blancs que de costum -sí van acudir 3.000 seguidors escocesos-, els de Carlo Ancelotti van estar a l'alçada i van oblidar el sotrac de rendiment que van acusar en els dos partits previs .



El veloç gol de Modric des dels onze metres, seguit per un altre de penal de Rodrygo, van ser l'antídot perfecte per fulminar l'arreó elèctric dels escocesos. Asensio , molt participatiu, també va tenir el seu premi i va aprofitar la titularitat davant la suplència de Benzema, que va saltar a la gespa a la segona part. Courtois va tornar a ser protagonista aturant un penal amb 2-0 al marcador.



No van semblar patir por escènica els escocesos, que al minut dos van tenir un primer acostament perillós, en pressionar Courtois, una mica compromès. Amb les línies molt juntes i una pressió insistent van gaudir d'una primera empenta. Però el seu esforç inicial el va tombar un penal per mans de Jenz al minut 5, després d'un xut de Valverde.

La francesa Frappart , primera dona que arbitra el Reial Madrid, no va dubtar i va assenyalar el punt de penal. Amb Benzema a la banqueta, Modric va ser l'encarregat de convertir l'1-0 al 6'. El gol va donar la seguretat i la tranquil·litat necessària als blancs, a partir d'aquí molt més còmodes, alternant llargues possessions amb el famós bloc baix. Tot i això, el japonès Furuhashi va tenir una oportunitat clara en una ràpida transició per l'esquerra, però no va poder rematar de ple.



Fregant el minut 20, després d'una combinació preciosa per la dreta, Modric va servir una pilota a Asensio, que va assistir a Vinicius, però aquest no va concretar l'ocasió. En aquesta mateixa jugada, es va produir una altra acció amb les mans com a protagonistes, encara que Frappart no ho va veure en primera instància. Després de parar el joc i revisar el VAR, la col·legiada va assenyalar la pena màxima, que en aquest cas va llançar Rodrygo . El brasiler, molt actiu i encertat a la primera part, no va fallar i va posar el 2-0.



Els escocesos, més tocats amb el segon gol, van provar fins i tot en dues ocasions Courtois, en dues distraccions blanques que van enfadar Ancelotti. I el Celtic també es va poder acostar des dels onze metres , per una entrada de Mendy dins l'àrea sobre Abada, però Juranovic es va trobar amb el mur belga, que va tornar a salvar el seu equip amb una gran estirada.



Ja a la segona meitat, el guió no va canviar ni en una coma i el Reial Madrid va començar sens dubte atacant la meta defensada per Joe Hart. Sense temps perquè algun aficionat prengués seient, Asensio va culminar amb un potent xut ras una jugada liderada per Carvajal per la dreta. Aquest 3-0 sentenciava un partit plàcid per als blancs, sense problemes ni ensurts.



El Reial Madrid va posar la velocitat de creuer, ja gairebé sense obstacles per part del Celtic, impotent. I el 4-0 va arribar deu minuts després, al 61', una altra vegada per la dreta i una altra la connexió de moda al conjunt merengue. Valverde va posar una pilota tensa cap a l'àrea petita i el '20' per fi es va rescabalar de diversos errors previs, amb el seu desè gol aquest curs.



Amb una renda més que suficient, Ancelotti va decidir moure la banqueta per començar a donar descans. Així, Benzema va tornar a jugar després de tres partits lesionat, a més d'altres menys habituals com Ceballos, Nacho i Vallejo. Però lluny de relaxar-se, els canvis van donar frescor i empenta als blancs, que van seguir amb el corró i van aconseguir la maneta passat el minut 71. Valverde es va sumar a la festa golejadora amb un xut col·locat des de la cantonada de l'àrea a la part dreta que va entrar fregant el pal.



Amb el partit ja agonitzant i amb una mica menys de tensió, Jota , que havia sortit a la segona part, va aconseguir el gol de l'honor d'un Celtic que donava així una alegria als seus sorollosos aficionats i tancant la participació europea aquest curs.