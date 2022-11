Gerard Piqué al seu comiat / @EP

Gerard Piqué va parlar aquest dimecres a la nit al canal de Twitch d'Ibai Llanos, el famós streamer i amic personal del ja exfutbolista. Piqué va deixar diverses perles durant la xerrada i va detallar els motius de la seva retirada , va deixar caure que li agradaria ser president del Barça en el futur i fins i tot va arribar a proposar una revolució a les pròrrogues del futbol.

" En algun moment em vindrà de gust ser president , segur. Ara no ho tinc al cap. Ara tinc ganes de fer altres coses. Això sí, m'agradaria ajudar el club de la meva vida", certificava el defensa.

MÉS INFORMACIÓ VÍDEO: Gerard Piqué anuncia que abandona el Barça i es retira del futbol professional

A més, també va fer al·lusió al seu últim partit al camp de l'Osasuna, en què l'àrbitre Gil Manzano el va expulsar al descans ia més va escriure en acta que va dir "em cago a la seva mare". "A Gil Manzano només li vaig dir que sempre ens perjudica. Això de la seva mare ho va dir un company meu dins del vestidor. Però l'àrbitre el va posar a l'acta per fer-me 4,6 o 8 partits", va explicar.

UNA RETIRADA ESPECTACULAR

Gerard Piqué es va mostrar feliç pel comiat. "Això de dissabte per a mi va ser espectacular. Aquí t'adones del que la gent t'aprecia", va comentar, tot i que va deixar entreveure que va pensar a retirar-se abans de l'aturada.

Sobre la seva retirada, va certificar que Xavi li va deixar clar que no jugaria gaire aquest any, i que "sempre he dit que quan no fos important ho deixaria". " " Ja no em sentia com em sentia abans . Hi va haver un dia entrenant al Camp Nou després d'un partit en què vaig estar a punt d'anar-me'n i dir 'me'n vaig ja'. Vaig veure que ja no era el meu lloc", va lamentar el central, però "es van lesionar alguns centrals i em vaig dir que no podia deixar l'equip en aquesta situació. Vaig aplaçar la meva retirada", va sentenciar.

Tal era el seu amor pel club que va dir que “si amb 28 anys, el Barça em diu que no em vol renovar, deixo el futbol. Ja vaig tenir l'etapa en què m'havia anat. Amb 21 anys vaig dir que durés el que durés, quan s?acaba, s?acaba".

INNOVACIÓ AL MÓN DEL FUTBOL

Piqué va voler mostrar el seu punt de vista sobre el punt de vista sobre el futbol actual i va deixar clar que cal introduir innovacions per fer-lo més interessant. "Jo faria canvis molt radicals que la gent diria que no pot ser", i va proposar una bogeria: "La pròrroga, per exemple. El partit està encallat, ja que fas alguna cosa. Decidir una final d'un Mundial en uns penals, és de ser cafre. No passa el millor. O potser sí, però és més difícil d'entrenar", va començar explicant Gerard Piqué.

I llavors va proposar un canvi: “Posa que cada tres minuts surt del terreny de joc un jugador de cada equip. Fins que hi hagi un gol. Imagina que juguen City contra PSG i acaben jugant un contra un Haaland i Mbappé fins que marquin un gol. Seria una fumada... però això és el futbol, és molt tradicional, això no ho faràs", va explicar el defensa.