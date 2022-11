Mundial de Qatar / @EP

Només queden quatre dies perquè el Mundial de Qatar del tret de sortida, quan la selecció amfitriona s'enfronti a l'Equador el proper 20 de novembre. Tot seguit, vindran 28 dies de futbol sense descans amb 64 partits en joc.

Si estàs interessat a veure només els partits de la Selecció espanyola, aleshores estàs d'enhorabona: la Televisió Espanyola emetrà en obert totes les trobades de la fase de grups, en què es veuran les cares amb Costa Rica, Alemanya i el Japó. Aquests partits es podran veure des de la televisió, la pàgina web i laplicació.

A més dels partits de la Roja, la televisió pública espanyola emetrà també sis partits més de la fase de grups, quatre de vuitens, dos de quarts, les dues semifinals, el partit pel tercer i quart lloc i la final del proper 18 de desembre.

LA RESTA DE PARTITS, DE PAGAMENT

Tot i això, si el teu objectiu és veure tots i cadascun dels partits del Mundial, llavors et tocarà gratar-te una mica la butxaca. Una de les opcions per veure'l és mitjançant Movistar+, que emetrà el Mundial al complet per als que tinguin contractat el paquet Lliga o el paquet Tot futbol.

A Movistar, el preu per veure el futbol és de 107,90€ al mes, però es queda a 72,15€ sense permanència per la rebaixa de 10 euros del paquet Essencial i el 25% de descompte per a nous clients, que estarà vigent fins a l'abril del 2023.

La segona opció per veure'l serà mitjançant la plataforma Gol Mundial, que per 19,99 euros emetrà tots els partits del campionat, inclosos els que s'emetran per TVE. Aquesta app pertany al grup Mediapro i es podrà veure des de Smart TV, PC, tablets, mòbils iOs i Android, ChromeCast o Fire Stick dAmazon a través de lAPP de Gol Mundial.