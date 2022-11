El Barça aportarà 17 jugadors al Mundial de Qatar / FCBarcelona

El Barça s'ha convertit aquest dilluns en el primer equip de la història a tenir 17 convocats en una mateixa edició d'un Mundial . Aquest nou rècord ha arribat després que José Luis Gayà, el lateral del València, hagi abandonat la concentració per una lesió al turmell i hagi estat substituït per Alejandro Balde, la jove promesa del planter culer.

"Després d'analitzar la situació amb deteniment, i consultant sempre amb els serveis mèdics de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Enrique ha pres la decisió de reemplaçar el lateral del València, que es va lesionar fortuïtament dimecres passat durant l'entrenament vespertí a Amman ", va indicar el combinat nacional en un comunicat.



Les proves a què es va sotmetre Gayà l'endemà del seu contratemps van confirmar que el jugador va patir un "esquinç lateral de baix grau al turmell dret" , una malaltia que no semblava excessivament greu a una setmana del debut d'Espanya davant Costa Rica. En aquest sentit, des de la selecció van recalcar que “el cos tècnic entén que necessita els 26 jugadors en plenitud per afrontar el repte del Mundial, tan exigent com il·lusionant”.



"La RFEF vol tenir un missatge ple d'afecte per a Gayá, que s'havia guanyat per mèrits propis defensar Espanya al Mundial de Qatar després de quatre anys defensant la samarreta de la selecció al màxim nivell", van lamentar des de la selecció.



El substitut del valencianista serà el jove Alejandro Balde , de 19 anys i internacional amb la Sub-21. Luis Enrique no és el primer entrenador que li dóna galons al jove, ja que Xavi Hernández hi ha confiat fins al punt de ser el lateral esquerre titular per davant fins i tot de Jordi Alba, amb qui rivalitzarà ara també a la selecció.



El futbolista barceloní deixarà la concentració de la Sub-21, que aquest divendres es mesura a Sevilla en un amistós al Japó, per unir-se a la 'Roja' on es convertirà en el novè Sub-23, i el tercer menor de 20 anys, amb Eric García (21), Hugo Guillamón (22), Gavi (18), Pedri (19), Nico Williams (20), Ferran Torres (22), Yeremy Pino (20) i Ansu Fati (20).



17 MUNDIALISTES DEL BARÇA

Balde serà l'internacional número 17 en aquest Mundial, convertint així el Barça en el primer equip a portar tants jugadors a una cita mundialista. Aquests són els internacionals de l?equip blaugrana:

- Espanya : Eric García, Jordi Alba, Sergi Busquets, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Ansu Fati i Alejandro Balde.

- França : Jules Koundé i Ousmane Dembélé.

- Països Baixos : Frenkie de Jong i Memphis.

- Alemanya : Marc André Ter Stegen.

- Uruguai : Ronald Araujo.

- Dinamarca : Andreas Christensen.

- Polònia : Robert Lewandowski.

- Brasil : Raphinha.