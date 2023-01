Robert Lewandowski / @EP

El Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) s'ha reunit telemàticament aquest dimecres per prendre una decisió sobre la sanció de tres partits de Robert Lewandowski, i finalment ha reiterat que es mantindrà així. Per tant, l'ariet polonès es perdrà el proper partit contra l'Atlètic de Madrid d'aquest diumenge que ve, el del Getafe el proper 21 o 22 de gener i el del Girona el proper 28 o 29 de gener.

L'única opció que Lewandowski jugués aquest diumenge davant els matalassers seria que el Barça tornés a anar a la justícia ordinària i sol·licités de nou la cautelaríssima contra la sentència confirmada pel TAD. Tot i això, no hi ha gaire marge per a aquest moviment, ja que dijous seria l'únic dia que es podria fer perquè divendres no és dia hàbil per la festivitat de Reis.

Cal recordar que el polonès va acabar expulsat contra l' Osasuna i, més enllà del partit de sanció, el Comitè de Competició va afegir dos partits més per "menyspreu o desconsideració" cap a l'àrbitre, Gil Manzano.

El Barça va recórrer la sentència per totes les vies esportives, i quan se li van tancar totes les portes, va decidir recórrer a la via ordinària. D'aquesta manera, va aconseguir la cautelaríssima que li va permetre jugar contra l' Espanyol , tot i que no hauria pogut jugar per l'expulsió. Finalment, se li manté el càstig i Xavi Hernández no podrà comptar amb el polonès durant les tres properes jornades.