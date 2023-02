Xavi Hernández / @EP

La victòria del Barça contra el Betis dimecres passat va posar el llaç final a la primera volta de LaLiga Santander amb uns números extraordinaris: 16 victòries, 2 empats i 1 derrota, sumant en total 50 punts de 57 possibles . A més a més, s'ha classificat per a semifinals de la Copa del Rei i ha guanyat la Supercopa d'Espanya. La nota més negativa d'aquest primer tram ha estat sens dubte l'eliminació de la Champions League.

Les inversions milionàries de fitxatges a l'estiu van donar els seus fruits, sent el més notori d'ells Robert Lewandowski , l'ariet polonès que ja ha anotat 13 gols en 15 partits disputats de Lliga. Aquests números no haurien estat possible si la fórmula de Xavi Hernández no hagués funcionat, malgrat les nombroses crítiques que rep partit rere partit.

És cert que pocs són els partits en què els pupils del tècnic egarenc han completat un partit excels, més enllà del Clàssic en què es van emportar el primer trofeu des de feia gairebé dos anys. Tot i això, la diferència amb els partits de la temporada passada és que, encara que siguin de forma ajustada, la piloteta entra i les victòries arriben... fins a arribar a la xifra de 50 punts a la primera volta.

D'aquesta manera, s'ha tancat una de les millors arrencades en la història de la Lliga . Xavi ha igualat la marca de la temporada 2008/09, on va sortir campió, i 2013/14, en què l'Atlètic es va emportar la Lliga. De fet, aquesta va ser l'única vegada en què un equip que arribava als 50 punts a la primera volta no conqueria el campionat domèstic. Les anteriors vegades que el Barça va arribar a aquesta xifra van ser a la temporada 2010/11 (52 pts.), a la 2012/13 (55 pts.) i la 2017/18 (51 pts).

De fet, el rècord absolut blaugrana en lligues amb més punts va ser la temporada 2012/13, amb Tito Vilanova a la banqueta, quan es van assolir els 100 punts en total. A hores d'ara, el Barça de Xavi va a ritme de rècord, ja que podria igualar-la o, fins i tot, superar-la, ja que sumant tots els punts possibles a la segona volta, podria arribar fins als 107.

POCS GOLS A CONTRA

Una de les màximes que Johan Cruyff va implantar com a entrenador era que “la millor defensa és un bon atac”, ia la faceta defensiva, el Barça està suprem aquesta temporada. A la Lliga, els blaugranes han encaixat només 7 gols. Més enllà de la millora notòria a la defensa, el gran artífex d'aquesta xifra és Marc-André Ter Stegen.

El porter alemany ha recuperat la seva millor versió i no hi ha partit en què no demostri que té unes qualitats excepcionals. Tan importants han estat els gols de Lewandowski com les parades de Ter Stegen per arribar als 50 punts.

De fet, l'arquer germà ha superat un rècord que mantenia Andoni Zubizarreta des de feia més de tres dècades: el de menys gols encaixats a la primera volta. El 1986 va fitxar pel Barça, i en la seva primera temporada només va encaixar vuit gols en els primers 19 partits. Per tant, aquest rècord ha quedat polvoritzat gràcies al “renascut” Ter-Stegen.

La pena és que amb el gol que va marcar Koundé a pròpia porta, el Barça no va poder igualar el rècord de gols en contra en una primera volta, ja que aquest 'títol' l'ostentava l'exporter del Deportivo, Paco Liaño , amb sis gols.

Per tant, al Barça de Xavi li queden 19 partits per superar una fita històrica al palmarès blaugrana: superar la Lliga dels 100 punts.