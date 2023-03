Cadis - Elx / @EP

El Cadis CF ha presentat un recurs davant el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) després que la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) es declarés incompetent per abordar la sol·licitud d'impugnació del passat duel davant l' Elx .

El conjunt andalús va anunciar dimecres la línia que ha seguit des del 16 de gener passat amb l'1-1 al Nuevo Mirandilla, "com a conseqüència d'una desafortunada i negligent actuació del col·lectiu arbitral" per la qual el Cadis "es va veure greument perjudicat ".

Per això, el Cadis "ha presentat davant el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD), recurs davant la resolució dictada pel Comitè d'Apel·lació de la RFEF en data 9 de febrer de 2022, per la qual els òrgans disciplinaris de la RFEF declaren incompetents per conèixer de la sol·licitud d'impugnació del partit”, diu.

El quadre gadità "reitera la seva pretensió de repetició parcial del partit esmentat , amb retroacció al moment anterior a produir-se la negligent actuació de l'equip arbitral, que va dimanar en un error material manifest i greu, del qual es deriven perjudicis potencialment irreparables per al Cadis", afegeix.

A més, el conjunt de la Tacita de Plata recorda que hi ha antecedents de partits que es van repetir , a UEFA i FIFA, per "evitar els danys i perjudicis que les decisions arbitrals erròniament adoptades causarien a les seleccions implicades". "En l'àmbit espanyol, hi ha precedents adoptats en altres modalitats esportives i, fins i tot per la mateixa RFEF, que van considerar procedent i conforme a dret la repetició parcial d'un partit, a fi d'evitar els perjudicis derivats d'errors arbitrals, com passa al nostre cas", afegeix.

"En el marc del dit recurs davant el TAD, el Cadis ha sol·licitat l'adopció de mesures cautelars consistents en la suspensió temporal de la competició de Primera Divisió fins a l'efectiva resolució de l'expedient per part dels òrgans competents, a la nostra ferma convicció, fundada en dret, que únicament amb l'adopció d'aquesta mesura cautelar es podrà evitar que s'incrementin els danys i els perjudicis ocasionats al Cadis", apunta.

A més, el quadre groc insisteix en "necessària" la suspensió de la competició "per salvaguardar la integritat de la competició i garantir l'equitat i la igualtat dels clubs participants, evitant una adulteració indesitjada d'aquesta competició, fruit d'un error tècnic arbitral, manifest, greu i negligent, que en aquest moment encara és reparable i reversible".