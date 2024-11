Montmeló comptarà aquest cap de setmana amb gastronomia valenciana al final de la temporada de MotoGP

Els assistents a l'espai VIP degustaran també una àmplia oferta gastronòmica. Foto: Camil·la Comunicació

Sota el nom 'Gran Premi Solidari Motul de Barcelona' , la solidaritat serà la protagonista a l'últim Gran Premi de la temporada de MotoGP™ que se celebrarà finalment a Montmeló. L'organització del campionat ha confirmat que els ingressos generats es destinaran a ajudar els damnificats per la DANA a la Comunitat Valenciana. També la proposta gastronòmica al VIP Village™ serà un homenatge a aquesta zona amb grans xefs espanyols gràcies a Vilaplana Catering, empresa encarregada d'oferir la gastronomia a la zona d'hospitalitat oficial de MotoGP VIP.

La gastronomia valenciana tindrà un paper protagonista de la mà de la xef del restaurant Lienzo, que compta amb una estrella Michelin, María José Martínez. Ella mostrarà la seva forta aposta per la cuina sostenible i el producte de proximitat, i oferirà elaboracions com Terrina d'anguila, figues i Arropyaki de carbassa i un dels seus plats més clàssics, que manté cada temporada a la carta a petició dels seus clients , el `Calamar a baixa temperatura, dashi, gingebre, all, confitats i cruixent de la seva pròpia tinta´.

A més, el Gran Premi Solidari Motul de Barcelona reunirà tots els xefs que han col·laborat durant la temporada amb els plats més reeixits dissenyats per a aquest espai. Així, a Montmeló els assistents podran gaudir de plats tan icònics com la 'Lubina amb anisats' i el 'Guís de galta ibèrica amb escuma de patata' de Benito Gómez , del restaurant Bardal; el 'Tàrtar de Tonyina d'Almadraba en gaspatxo d'ají groc' i el 'Pollastre de camp, foie i tòfona' de Juanlu Fernández , xef de Lú Cuina i Ànima; i el 'Ravioli d'escamarlà, salsa de foie i tòfona' i el 'Lingote de galete Balfegó, parmentier i salsa de tonyina' de Rafel Muria del restaurant Quatre Molins.

A més, per fer més especial aquesta experiència gastronòmica el toc dolç el posaran Jordi Roca i el mestre pastisser Oriol Balaguer. Els assistents a l'espai VIP degustaran també una àmplia oferta gastronòmica de la mà de Vilaplana amb plats locals i internacionals.

Fran Benítez, responsable de Vilaplana, destaca que “volem que aquest darrer Gran Premi de la temporada sigui encara més especial en un moment com aquest i per això comptem amb tots els xefs que ens han acompanyat durant el campionat i incloem una gran xef de la Comunitat Valenciana, com és Maria José. A més, amb l'emoció a flor de pell intentarem homenatjar València amb l'aposta per la gastronomia”.

L'objectiu és que sigui tota una experiència per als cinc sentits. Foto: Camil·la Comunicació

Vilaplana Catering, marca de càtering d'alta gamma de Compass Group Espanya, ha ofert durant tota la temporada la millor oferta gastronòmica als circuits europeus de MotoGP™, amb més de mig centenar d'elaboracions a cada Gran Premi amb diferents opcions vegetarianes, veganes i dietes especials per a celíacs. En aquest Gran Premi Solidari Motul de Barcelona serà també l'encarregada del còctel durant la cerimònia de lliurament del trofeu als guanyadors d'aquesta edició del mundial de motociclisme.

L'objectiu és que sigui tota una experiència per als cinc sentits, per això cada detall està cuidat al màxim i inclou l'ús d'una vaixella experiencial composta per safates en forma de pneumàtic de competició o cascs utilitzats com a recipients, una decoració per enamorar a els amants del motor i un vestuari d'acord amb l'ambient de competició.

Un dels punts clau del servei de Vilaplana, per la seva condició de càtering sostenible acreditat, serà la cura del medi ambient, una màxima que es recolza, entre altres elements, en una compra responsable i ètica que inclou tant productes de comerç just com de benestar animal, així com la utilització de producte tradicional i amb certificació d'origen protegida, de productes de temporada i pesca sostenible. A més, s'eliminen els envasos i materials d'un sol ús. Així mateix, Vilaplana dissenya i executa el seu servei amb el focus en la prevenció, anàlisi i reducció del malbaratament alimentari gràcies al seu programa Stop Food Waste, que impulsa la companyia ja fa uns quants anys.

El mundial de MotoGP™ se suma a la llista de grans esdeveniments, com els Latin Grammy celebrats a Sevilla el 2023 o les darreres edicions de la Davis Cup, que han comptat amb Vilaplana Catering per donar un toc únic i de distinció a la seva zona gastronòmica .

Els professionals de Vilaplana aconsegueixen que els convidats a l'esdeveniment visquin una experiència integral per als seus sentits, en què tan important és el que es menja i es beu, com el que es veu, es fa olor, se sent i se sent.