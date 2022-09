Pere Aragonès, el president del Govern / @EP



El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha anunciat aquest dijous que el Govern destinarà 6 milions d'euros per subvencionar el 100% de les despeses relacionades amb la retirada d'amiant dels edificis i les empreses afectades per la calamarsa de la setmana passada a La Bisbal d'Empordà (Girona).



En declaracions als mitjans en una visita a La Bisbal, ha explicat que aquesta subvenció també inclourà una ajuda del 70% del cost en cas que s'instal·lin plaques solars en reposar les teulades afectades per la calamarsa.



Considera que és una manera d'aprofitar aquesta situació per fer un "pas més" a la lluita contra el canvi climàtic i per ajudar a l'eficiència energètica i l'autoconsum dels edificis.



El president català ha apuntat que dels 6 milions dʻeuros, procedents dels recursos de lʻAgència Catalana de Residus , 2,5 provenen del fons de lluita contra el canvi climàtic finançat amb lʻimpost sobre emissions de Co2 de vehicles.



Així mateix, Aragonès ha destacat que el Govern ha treballat des del primer moment per donar una "resposta àgil i eficaç" per acompanyar les empreses afectades per la calamarsa i per garantir la seguretat dels edificis.



D'aquesta manera, en els propers dies la Generalitat posarà en marxa la convocatòria de les ajudes perquè els beneficiaris les puguin rebre el més aviat possible i ha assenyalat que també estan parlant amb les companyies asseguradores per analitzar els danys causats per la calamarsa.

Després de visitar les zones afectades per la calamarsa, el cap de l'Executiu ha traslladat el condol a la família de la nena que va morir com a conseqüència de les ferides durant la tempesta.