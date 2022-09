El xef Joan Roca es pronuncia sobre el preu dels menús dels restaurants més premiats | @ep

El xef gironí, Joan Roca, que recull tres estrelles Michelin , ha parlat sobre el preu dels menús dels restaurants més premiats. La polèmica va sorgir després que Dabiz Muñoz, de DiverXO, considerat el millor cuiner del món als premis The Best Chef Awards per segon any consecutiu, assegurés que gastar 365 euros en un dinar no és per a rics.

Per a l'amo del Celler de Can Roca , segons ha publicat Diari de Girona , “hi ha una gran diferència entre el que costa diners i el que és car”. El xef català, que ostenta el tercer lloc d'aquesta classificació i que va mantenir una trobada amb el xef José Carlos García a Màlaga dijous, es va mostrar «molt content» de veure que hi ha cuiners espanyols als primers llocs de la llista de millors xefs , com Muñoz , que qualifica d'«irreverent», però amb «gran sensibilitat i un àngel per a la cuina».

El Celler de Can Roca va viure moments "molt durs" durant els primers mesos de la pandèmia. Com va recordar Roca , va arribar a pensar que els locals d'alta cuina no serien importants a l'època post-còvid i no ha estat així.

Segons el xef gironí, la societat s'ha adonat que són importants "per alimentar l'ànima i no només el cos", i recorda com el públic local es va bolcar a recolzar el Celler de Can Roca en reservar l'abril del 2020 totes les taules de març del 2021 en només 5 minuts des que es van obrir les reserves.