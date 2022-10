Gots1

Els gots de les Fires de Sant Narcís d’enguany seran reutilitzables i 100% biodegradables. L’Ajuntament de Girona i la Comissió de la Copa han encarregat 80.000 gots sostenibles a l’empresa catalana Ecogots, fabricats a partir de pellofa d’arròs procedent del Delta de l’Ebre. Fins ara, els gots que servien les entitats de les “barraques” eren reutilitzables però no biodegradables.

La pellofa d’arròs procedent del Delta de l’Ebre converteix el got en un producte extremadament resistent, capaç de suportar perfectament la fred i la calor, apte per a microones i rentavaixelles i amb una vida útil de fins a dos anys. A més de la pellofa d'arròs, un recurs natural ja existent i de proximitat que implica la reducció de les emissions de CO2 respecte a altres processos de fabricació, els Ecogots també es fabriquen amb polímers biodegradables.

Enguany, a més, s'implementarà per primer cop una altra mesura per fomentar la sostenibilitat a la zona de les “barraques”. El proveïdor de begudes de les entitats que estaran a la Copa servirà els refrescos amb ampolles de vidre. Aquests envasos seran retornables i això propicia que, després d'un procés adient de rentat. es poden tornar a utilitzar per a la mateixa finalitat. Una ampolla de vidre es pot reutilitzar entre 40 i 60 vegades amb una despesa energètica del 5% de la que significaria el seu reciclatge.

“Hem de saber anticipar-nos a les revolucions que viurà en els propers anys la nostra societat, i una de les principals és la climàtica. Girona ha d’avançar-se i liderar aquest canvis, que passen per accions tan senzilles com canviar el got de Fires, que serà totalment sostenible”, ha assegurat el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, que ha posat en valor “la importància de fer pedagogia entre la ciutadania en relació al medi ambient”.

La CEO d’Ecogots, Elisabet Zaragosa, està convençuda que gràcies a “iniciatives com les que ha impulsat l’Ajuntament de Girona i la Comissió de la Copa, serem capaços de canviar els nostres hàbits de consum, amb una major accessibilitat a gots reutilitzables i 100% respectuosos amb el medi ambient”. Zaragoza també ha apuntat que “estan creixent les inquietuds mediambientals, tant dels organismes com de la ciutadania, i cada vegada hi ha més gent amb ganes de trobat una solució sostenible a l’excessiva quantitat de residus plàstics que, fins ara, generen les celebracions populars”.

ELS DISSENYS GUANYADORS DELS GOTS D'AQUEST ANY

La tornada a la normalitat de la festa major de Girona ha centrat el disseny guanyador del primer premi del Concurs de Gots de Fires, organitzat per la Comissió de la Copa de Girona. La imatge és obra de Blau Saüc, una parella creativa formada per Sisu Garcia i Carla Soler. El seu punt de partida va ser trobar un leitmotiv que inspirés la tornada a la normalitat d’una celebració sense restriccions. Blau Saüc va escollir la frase “Sant tornem-hi”, d’ús molt popular, que també reforça el concepte del nou got reutilitzable de les Fires de Sant Narcís.

La segona posició del concurs va ser per Sílvia Rubio que, amb icones múltiples de Girona com el Tarlà o el vitrall de la Casa Masó, ha volgut donar visibilitat a la ciutat mitjançant una forma gràficament divertida.

Finalment, el tercer premi ha estat per Laia Gómez, que ha dissenyat un got més abstracte on es pot llegir el nom de Girona en un entramat que, segons la mateixa autora, podria ser un mapa de la ciutat, els carrerons del Barri Vell o un laberint on trobar el camí de tornada a casa després de “barraques”.