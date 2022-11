La sala 2 del Cinema Truffaut entrarà en funcionament aquest divendres / Ajuntament de Girona

Aquest divendres, dia 18 de novembre, entrarà en funcionament la segona sala del Cinema Truffaut. Una vegada acabats els treballs de condicionament, la sala 2 començarà les projeccions de programació regular amb l’estrena a Girona del film Tori i Lokita, el darrer treball dels germans Dardenne.

La segona sala del Truffaut permetrà diversificar més els continguts i la programació del cinema. S’hi estrenaran títols que no tenien cabuda fins ara en disposar només d’una única sala, permetrà millorar la continuïtat en la programació dels títols estrenats a la sala 1 i acollirà activitats i continguts especials que complementin l’oferta del cinema.

“El Truffaut és un cinema municipal amb versió original amb vocació de servei públic i que reforcem com a equipament per la ciutat de Girona, i que a través d’aquesta segona sala obrirà el Modern a la ciutat, a entitats, escoles i activitats que es promouen”, ha assegurat el vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, que ha remarca també que “amb la posada en marxa de la segona sala té més sentit que mai el projecte del Modern perquè a més de ser un referent per a les indústries culturals i creatives, per a artistes, per a empreses i per a entitats, el Modern també serà un referent en el camp de la indústria audiovisual”.

Abans, el dijous 17, a les 21 h, el Cinema Truffaut celebrarà el 22è aniversari convidant el públic a una projecció gratuïta de La nit americana, film dirigit per François Truffaut i protagonitzat per Jacqueline Bisset i el mateix Truffaut i que precisament està ambientat en un rodatge cinematogràfic. L’accés a aquesta projecció serà gratuït, sense necessitat de reserva prèvia i fins a completar aforament.

A més, el mateix dia 17 hi haurà una jornada de portes obertes de la sala 2 per a tots els espectadors i les espectadores que assisteixin a l’aniversari. S’hi projectaran en sessió contínua diversos tràilers de les properes estrenes del Truffaut.