Un error en la identificació va fer que els soldats obrissin foc, sumint tot Israel en el dol i elevant la xifra d'ostatges morts a 22 des de l'atac del 7 d'octubre passat. EP

En un lamentable succés que ha commocionat l'opinió pública, tres ciutadans israelians, prèviament segrestats pel grup Hamàs, van ser abatuts per error divendres passat per soldats de l'exèrcit israelià a Choujaiya, al nord de la Franja de Gaza.

D'acord amb el portaveu militar, Daniel Hagari, la tragèdia es va desencadenar quan "la identificació errònia de tres ostatges israelians com una amenaça va fer que els soldats obrissin foc en la seva direcció, resultant en el seu fatal desenllaç". Els ostatges, que aparentment s'havien escapat o havien estat abandonats pels seus captors, van ser declarats morts al lloc.

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va expressar el seu pesar pel que va descriure com "una insostenible tragèdia", sumint tota la nació al dol. Les víctimes van ser identificades com a Yotam Haïm, un talentós baterista de Heavy Metal de 28 anys, Samer al-Talalqa, un beduí de 25 anys, i Alon Lulu Shamriz, de 26 anys, aquest últim resident del kibutz Kfar Aza.

Segons el comunicat oficial, Haïm i al-Talalqa van ser segrestats durant l'atac mortal de Hamàs al quibuts Nir Am el 7 d'octubre. El tercer ostatge, Shamriz, també va ser pres durant aquest mateix incident. Els seus cossos van ser repatriats a Israel.

Aquest incident eleva a 22 el nombre d'ostatges la mort dels quals ha estat confirmada, d'un total d'aproximadament 250 persones segrestades per Hamàs durant l'atac del 7 d'octubre. Fins ara, 110 han estat alliberats, mentre que 129 romanen en captivitat, sense que se'n pugui confirmar l'estat.

La Franja de Gaza ha estat escenari de tensions creixents des de l'atac inicial de Hamàs a l'octubre, provocant una ofensiva terrestre per part d'Israel el 27 d'aquest mes. Des de llavors, 119 soldats israelians han perdut la vida, aproximadament el 20% a causa d'atacs o trets provinents de les pròpies forces, segons dades militars.

Famílies dels ostatges exigeixen un alto el foc fins que tots els segrestats siguin alliberats, tement represàlies per part dels seus captors o que es converteixin en víctimes col·laterals dels combats. Fa una setmana, l'exèrcit israelià va admetre el fracàs d'una operació per alliberar ostatges, i va resultar en dos soldats greument ferits. Hamàs, per part seva, va al·legar la mort d'un ostatge israelià, Sahar Baruch, de 25 anys, durant aquesta operació, difonent imatges del seu cos, confirmades per la seva família.