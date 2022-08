L'expresident dels EUA, Donald Trump / @EP

L'expresident dels Estats Units, Donald Trump, s'ha acollit aquest dimecres a la Cinquena Esmena i s'ha negat a respondre així les preguntes formulades per la fiscal general de Nova York, Letitia James, en el marc de la investigació sobre les pràctiques comercials del magnat novaiorquès.

"Sota el consell del meu advocat (...) m'he negat a respondre les preguntes en el marc dels drets i privilegis que atorga la Constitució a tots els ciutadans dels Estats Units", ha afirmat Trump en un comunicat.

Estava previst que l'expresident declarés davant els fiscals en el marc de la investigació sobre les seves finances i les de l'Organització Trump, que es remunta fa ja tres anys.

No obstant això, Trump s'ha acollit a la Cinquena Esmena, que assenyala que cap persona pot ser obligada a declarar contra si mateixa i ha assegurat que "no ha fet res dolent" i que, per això, els investigadors no han trobat proves en contra seva.

A més, ha instat James a "seguir endavant amb la major caça de bruixes de la Història dels Estats Units". "Estic sent atacat pertot arreu. És una república bananera", ha manifestat, segons informacions de la cadena de televisió CNN.

La negativa de Trump a declarar arriba diversos dies després que la seva residència de Mar-a-Lago fos registrada per la Policia Federal (FBI) en relació amb una investigació sobre documents classificats.