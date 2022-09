Paolo Gentiloni atén els mitjans. Foto: Europa Press



El comissari d'Economia de la Unió Europea, Paolo Gentiloni , ha assegurat aquest 3 de setembre que Brussel·les espera que Rússia "respecti" els contractes per a la venda de gas natural després de l'anunci del dia 2 passat del tall indefinit del gasoducte Nord Stream 1, però ha argumentat que la UE "està llesta" per a qualsevol eventualitat.



"Esperem que Putin respecti els contractes de Rússia, però, fins i tot si no ho fa, la UE està a punt", ha afirmat des de la localitat de Cernobbio, al nord d'Itàlia, on se celebra aquest cap de setmana al Fòrum Ambrosetti, una trobada dedicada a l'economia.

Pel que fa a les perspectives econòmiques, Gentiloni ha indicat que "és molt difícil fer prediccions". "2023 pot ser un any més difícil des d'una perspectiva de creixement. No obstant això, és igualment possible que el 2023 comenci a disminuir la inflació", ha apuntat.



"No sabem com evolucionarà la crisi. Venim de la COVID, i la UE ha aconseguit una gesta de solidaritat. Després ha vingut la invasió d'Ucraïna (...). El primer risc és que les profecies d'inflació i de recessió es facin realitat , amb efectes negatius també per a les empreses. Per això no hem de perdre la brúixola del creixement, d'Europa, de la transició", ha afirmat.