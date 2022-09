El portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov. Foto: Zuma Photo

El Govern rus ha assegurat que és la Unió Europea la que ha de reparar el gasoducte Nord Stream 1 perquè es puguin reprendre els enviaments de gas natural cap a Alemanya. "Si els europeus prenen aquesta decisió totalment absurda i es neguen a fer el manteniment dels seus sistemes o, més ben dit, dels sistemes que pertanyen a Gazprom, no és culpa de Gazprom, sinó dels polítics que decideixen sobre les sancions", ha afirmat el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, segons informacions de l'agència de notícies russa Interfax .



Peskov, doncs, ha assegurat que són els europeus els que tenen l'obligació per contracte de realitzar el manteniment dels sistemes de l'empresa estatal russa Gazprom , que va anunciar divendres passat 2 la suspensió immediata i indefinida dels enviaments de gas per una sentència en una estació de compressió .

Les reaccions no han trigat a arribar i Alemanya ha qüestionat aquest raonament, igual que l'empresa de fabricació d'equip per a gas Siemens, i consideren que aquestes fugides són habituals i no obliguen a paralitzar els enviaments de gas. Així, Berlín considera que Moscou ha incomplert els contractes en cessar els enviaments.

GUERRA D'UCRANIA

Pel que fa al conflicte bèl · lic a Ucraïna , Peskov ha assegurat que Rússia està disposada a negociar amb el president ucraïnès , Volodimir Zelenski , com se satisfan les condicions russes per a la finalització de l'"operació militar especial".

Aquestes condicions continuen sent les mateixes. "És clar. L'operació està en marxa. S'aconseguiran tots els objectius", ha afirmat.