Emmanuel Macron, el president de França / @EP

El president de França, Emmanuel Macron, ha expressat de manera definitiva el seu rebuig al projecte de gasoducte MidCat i ha subratllat que considera que els dos gasoductes actuals (el d'Irun i el de Larrau-Calahorra) són suficients a futur.



Així ho ha assegurat el mandatari francès en una roda de premsa després d'una videoconferència amb el canceller d'Alemanya, Olaf Scholz , on el tema central ha estat la situació energètica dels dos països.



"No estem en procés de saturar les connexions existents i no hi ha necessitat que Espanya exporti les seves capacitats de gas a França, ja que està important en aquest moment en què parlo. No comprenc el problema a curt termini que estem intentant resoldre", ha assegurat Macron en declaracions recollides pel diari 'Le Monde'.

El president ha indicat que els dos gasoductes actuals s'estan fent servir al 53% de la seva capacitat, i per això no veu necessari afrontar un tercer projecte d'interconnexió.



Dissabte, el ministre de Finances de l'Executiu francès, Bruno Le Maire, va qüestionar la utilitat del gasoducte, malgrat que aquella mateixa setmana havia indicat que examinaria el projecte després de la petició procedent dels governs d'Espanya i Alemanya.



El projecte MidCat fa anys que està paralitzat pels seus elevats costos i el fins ara baix preu del subministrament rus. Manquen per construir 226 quilòmetres de canonades des de la localitat catalana d'Hostalric fins a la francesa Barbaira i Espanya demana que la UE sufragui les despeses.

La setmana passada, al final d'una reunió conjunta, el president de Govern, Pedro Sánchez, i el canceller d'Alemanya, Olaf Scholz , van tornar a advocar pel projecte.



D'altra banda, durant la roda de premsa, Macron també ha apostat per exportar gas cap a Alemanya per al seu torn importar electricitat des del país. "Per primera vegada en molt de temps, França està exportant gas a la resta d'Europa. Ens aixecarem i posarem en una posició de solidaritat amb el gas amb Alemanya si l'hivern és difícil i ho necessita", ha indicat.



Tot i aquest canvi energètic, el president francès ha advocat per reduir el consum tant de llars com empreses, al·ludint que "la millor energia és la que no es consumeix". A més, ha alertat que en cas que no s'aconsegueixi rebaixar el consum hi haurà mesures restrictives. "El pla de racionament és el que ens salvarà dels talls, i els talls només intervindran com a darrer recurs", ha insistit.



A nivell europeu, Macron ha expressat el seu suport a compres de gas conjuntes a nivell europeu, així com a un “mecanisme de contribució” comunitari per part de les empreses en comptes d'un impost als beneficis.