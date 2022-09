Liz Truss, la nova primera ministra del Regne Unit / @EP

Liz Truss , la successora del primer ministre sortint, Boris Johnson, s'ha reunit aquest dimarts amb la reina Isabel II a Balmoral, on la monarca ha convidat la nova llogatera del número 10 de Downing Street a acceptar el càrrec posant fi així al traspàs de poders.



La ja nova 'premier' britànica ha arribat a la finca escocesa privada de la reina Isabel II amb el seu marit Hugh O'Leary, on ha estat prop de 30 minuts en companyia de la monarca, que portava un bastó, prova de la seva fràgil estat de salut, segons ha recollit la cadena BBC.



A causa dels problemes de mobilitat de la reina, el protocol ha estat canviat per primera vegada en la història del Regne Unit, per la qual cosa la trobada, que fins ara se celebrava a Buckingham, ha passat a celebrar -se a Escòcia , sent la quinzena recepció que Isabel II realitza als seus 70 anys de regnat.

Truss ha estat designada després del tradicional besaman en què, segons marca la tradició de la corona britànica, es convida el candidat a formar Govern. Després del simbòlic acte institucional, la nova primera ministra acudirà al número 10 de Downing Street per donar el seu primer discurs al càrrec.



Posteriorment a l'acte, Buckingham ha confirmat mitjançant un comunicat que la reina Isabel II ha sol·licitat a Truss formar un nou Executiu. "Truss va acceptar l'oferta de la seva majestat i li va fer un petó de mans en el seu nomenament com a primera ministra", ha dit en un comunicat recollit per Independent.



Hores abans, li va tocar el torn al premier sortint Boris Johnson , que va destacar durant la seva al·locució que donaria el seu "fervent suport" a Liz Truss abans de ressaltar que "és un moment dur per a l'economia i un moment dur per a les famílies a tot el país".