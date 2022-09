La reina, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Elizabeth Alexandra Mary , la reina Isabel II de Gran Bretanya , ha mort aquest dijous 8 de setembre als 96 anys . Aquest migdia s'ha sabut que el seu estat de salut havia empitjorat, fins al punt de necessitar supervisió mèdica al castell escocès de Balmoral. A part del Regne Unit, també era sobirana de Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, Jamaica, les Bahames, Granada, Papua Nova Guinea, les Illes Salomó, Tuvalu, Santa Llúcia, Sant Vicent i les Granadines, Belize, Antiga i Barbuda i Sant Cristòfol i Neus .

Nascuda a Londres el 1926, la seva coronació es va dur a terme el 2 de juny de 1953, quan tenia 25 anys, després de la prematura mort del seu pare, el rei Jordi VI .

El retrat oficial de la coronació. Foto: Wikipedia

NOMÉS EL REI SOL VA ESTAR MÉS DIES AL TRON



Un dels aspectes més destacats del seu regnat ha estat la longevitat, de més de set dècades . De fet, el 13 de juny passat, Isabel II es va convertir en la segona monarca que més temps ha ocupat el tron a tot el món, ja només per darrere del francès Lluís XIV, el 'Rei Sol' , que va estar al poder més de 72 anys .

Quan el seu regnat va aconseguir els 70 anys i 127 dies en el tron del Regne Unit, Isabel II va superar el rei Bhumibol Adulyadej de Tailàndia .

Fins ara era, amb diferència, la sobirana amb una trajectòria més llarga que regnava a l'Europa continental.

75 ANYS DE MATRIMONI I QUATRE FILLS

La reina, amb el seu fill Carles, el nét i el besnét. Foto: Buckingham Palace



El seu regnat no ha estat l'únic aspecte de la vida marcat per aquesta longevitat. I és que lluny dels escàndols que han viscut membres de cases reials, Isabel II sempre va estar casada amb Felip, Duc d'Edimburg, fins que aquest va morir l'abril de l'any passat, quan li faltaven pocs mesos per fer 100 anys.

Junts van tenir quatre fills: Carlos , príncep de Gal·les, (1948), Ana (1950), Andrés , duc de York (1960), i Eduardo , comte de Wessex (1964).

SEMPRE LLUNY DE LA POLÍTICA

La família, al balcó del Palau de Buckingham. Foto: Buckingham Palace

Encara que en el seu regnat, de llarg, va viure incomptables conflictes (la descolonització, la guerra de les Malvines, el conflicte amb Irlanda del Nord i moviments interns com el Brexit), Isabel II sempre va voler mantenir el seu rol institucional, mantenint les distàncies amb els polítics de tots els partits i cenyir-se al seu paper representatiu com a cap dEstat.

Pràcticament mai no va donar el seu punt de vista ni la seva opinió en cap compareixença ni en entrevistes, ja que un dels seus principis era tenir cura de la seva imatge i volia que els seus familiars fessin el mateix.

Queen

Precisament, aquesta actitud sempre li va permetre rebre una gran valoració entre els britànics. Cada cop que es va preguntar sobre la seva figura, els índexs d'aprovació oscil·laven entre el 60 i el 80%.

EL SEU BIOGRAF RESTALDA LA IMPORTÀNCIA DE LA REINA D'ANGLATERRA

Robert Hardman, autor de Queen of Our Times, ha parlat de la reina així: "Ella és diferent de qualsevol altre monarca a la nostra història: és la nostra monarca més longeva, amb més anys de servei i amb més temps de regnat", en declaracions a la BBC 5 Live.

Afegeix que el seu sentit del deure públic és anterior al seu ascens al tron el 1952. “Ella simplement representa aquesta constància, aquest sentit de permanència i estabilitat. I crec que al llarg dels anys la gent probablement l'ha donat per fet sovint . De sobte, en moments com aquest, tots ens adonem... de com és de preciosa".

UNA FRÀGIL SALUT DE FERRO

La Reina ha estat lluitant amb la seva salut durant gairebé un any. Des de la tardor passada, va haver de retirar-se d'una sèrie d'esdeveniments públics a causa del que semblaven ser problemes persistents amb la seva mobilitat, sovint traspassant part dels seus deures al príncep Carles.

El Diumenge del Record, el servei del Dijous Sant, el Servei Anual de la Commonwealth i l'Obertura Estatal del Parlament han estat alguns dels esdeveniments en els quals els problemes de salut van impedir que la Reina participés en els últims 12 mesos.

Ella es va reunir per a les seves aparicions al balcó del Palau de Buckingham durant el Jubileu de Platí i solo aquesta setmana va dur a terme la seva audiència amb la nova primer ministre.

Més enllà de moltes referències als seus problemes de mobilitat, els funcionaris del Palau de Buckingham han donat pocs detalls sobre els canvis en la salut de la Reina, veient-lo com un assumpte privat.

Però no ha pogut evitar la seva avançada edat i la seva creixent fragilitat, amb un nombre decreixent d'aparicions públiques, i ara es tem una major deterioració de la seva salut.