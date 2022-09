Reina Isabel II / Arxiu

Elizabeth Alexandra Mary, la Reina Isabel II, ha mort aquest dijous 8 de setembre de 2022 als 96 anys a Balmoral, Escòcia. Al migdia d'aquesta històrica data, el compte oficial de la Família Reial ja informava que els metges de la Reina estaven "preocupats per la salut de Sa Majestat" i recomanaven que romangués "sota supervisió mèdica". Aquest concís comunicat alertava tothom, ja que nombroses han estat les notícies de l'empitjorament de l'estat de salut de la Reina en els darrers mesos.

Finalment, durant la tarda, la Família Reial ha confirmat la mort d'Isabel II, després de més de 70 anys al tron del poder britànic. Davant d'aquest succés històric, la Corona té diversos protocols que cal seguir.

1.- OPERACIÓ "UNICORN"

L'Operació Unicorn és la que es posarà en marxa si la Reina mor a Escòcia, tal com ha passat, ja que romania al castell de Balmoral, la seva residència d'estiu.

Aquesta operació implicaria la suspensió immediata de les sessions parlamentàries a Westminster, al Parlament escocès, el Senedd gal·lès i l'Assemblea d'Irlanda del Nord per preparar el funeral d'estat. El següent pas és que el palau Holyroodhouse, a Edimburg, aculli el fèretre de la Reina.

Porta del Palau de Balmoral, custodiada per un policia / @EP

L'endemà, se celebrarà una missa a la Catedral St. Giles , a la capital escocesa. Seguidament, el taüt es col·locarà al Royal Train, a l'estació de Waverley, i iniciarà un viatge amb tren per la línia principal de la costa est que tindrà com a destinació final Londres .

El final de l'operació Unicorn s'estableix en el moment en què la Reina abandona Escòcia.

2.- OPERACIÓ "PONT DE LONDRES"

Però la primera operació, relativa al trasllat del fèretre de la Reina fins a Londres, va en paral·lel amb la del "Pont de Londres" , que fa referència al protocol per comunicar la mort de la monarca i els passos a seguir durant els 10 dies següents .

En primera instància, el secretari privat trucaria a la primera ministra, Liz Truss , des d'una línia de telèfon reservada exclusivament i pronunciaria la frase fatal: "El Pont de Londres ha caigut". A continuació, el Centre de Resposta Global del Ministeri d'Exteriors britànic informaria els governadors generals de les 15 nacions de les quals Isabel II també és sobirana, a més dels governs dels altres 36 països que conformen la Commonwealth.

La notificació s'enviaria per una via restringida a la Press Association, que és precisament l'agència de notícies més antiga de la nació. Tot seguit, la programació de la resta de canals de televisió es pausaria i s'unirien al senyal de la BBC 1 per donar la notícia en conjunt, amb un discurs assajat prèviament. Les cadenes privades no estan obligades a fer aquesta retransmissió conjunta.

Després de l'anunci oficial de la mort, totes les banderes governamentals onejaran a mig pal durant 10 minuts.

3.- OPERACIÓ "SPRING TIDE"

L'endemà de la seva mort, arrenca la "Operació Spring Tide" , que és el pla per a l'ascensió al tron del Príncep de Gal·les , quan el Consell d'Adhesió ho proclamarà com a nou rei al Palau de St. James. Aquella nit, els parlamentaris jurarien lleialtat al nou rei, seguit de proclamacions de les administracions d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord.

Al tercer dia, el nou monarca rebria la moció de condols a Westminster Hall al matí i, seguidament, faria una gira pel Regne Unit, assistint als serveis a Edimburg, Belfast i Cardiff abans de tornar a Londres.

Des del moment en què el Príncep Carles ja dirigeixi la nació, s'obriran els llibres de condol a tot el país, es faran salves d'armes a les estacions de salutació i es realitzarà el servei de commemoració a la Catedral de Sant Pau. A continuació, el fèretre es portarà al Palau de Buckingham, al Saló del Tron, i cinc dies després, es traslladarà finalment al Westminster Hall.

El funeral d'estat es durà a terme a l'Abadia de Westminster un cop hagin passat 10 dies des de la mort de la Reina.

Finalment, el cos serà enterrat en una tomba preparada a la Capella Commemorativa del Rei Jordi VI a la Capella de Sant Jordi, al Castell de Windsor, al costat del Príncep Felip, Duc d'Edimburg.

El dia del funeral serà declarat dia de dol nacional i es faran dos minuts de silenci a tot el Regne Unit al migdia.