Lula da Silva @ep

Lula ha derrotat Bolsonaro a la segona volta de les eleccions celebrades aquest diumenge al Brasil . El candidat d'esquerra Luiz Inácio Lula da Silva (50,85%) s'ha imposat per un estret marge al seu rival i actual president brasiler, Jair Bolsonaro (49,15%) amb gairebé el 100% escrutat i per tant, es convertirà en el proper president del Brasil.



La projecció de l'empresa demoscòpica Datafolha ha augurat també la victòria de Lula i això vol dir que Bolsonaro es converteix en el primer president brasiler a no aconseguir la reelecció.



Aquests resultats tanquen una tensa campanya de violència política i polarització per a un país que surt molt dividit i amb un president que tindrà 77 anys quan assumeixi el càrrec. Serà la seva tercera etapa al poder després dels seus dos mandats del 2003-2010.



ELECCIONS ESTATALS



En canvi, a nivell estatal, aquest diumenge també s'han decidit el govern amb sort dispar per als candidats recolzats per cadascun dels contendents a nivell federal. L'estat més rellevant, Sao Paulo, serà per a Tarcísio de Freitas (Republicans, 52,42%), aliat de Bolsonaro, que s'ha imposat a Fernando Haddad (Partit dels Treballadors, 47,58%).



De Freitas, antic ministre d'Infraestructures de Bolsonaro, posa fi amb la victòria a gairebé 30 anys d'hegemonia del conservador Partit de la Socialdemocràcia Brasilera (PSDB) en un símptoma més de la polarització política que viu Brasil.



El nou governador tindrà a més un congrés estatal afí. Destaca que De Freitas va néixer a Rio de Janeiro i ha viscut gran part de la seva vida a Brasília. Sao Paulo és l'estat més ric i poblat de Brasil.



A les altres onze conteses estatals hi ha resultats dispars. El PT s'ha imposat a Badia amb Jeronimo Rodrigues i desbanca així ACM Neto, candidat d'Unió Brasil. Aquesta formació sí que ha guanyat a Amazones amb Wilson Lima ia Rondonia amb el coronel Marcos Rocha, que revalida el càrrec.



Joao Azevedo (Partit Socialista Brasiler) seguirà com a governador de Paraíba després de declarar-se neutral a la contesa entre Bolsonaro i Lula. Paulo Dantas (Moviment Democràtic Brasiler) també seguirà governant a Alagoas amb el suport de Lula, mentre que Bolsonaro s'apunta el gol a Santa Catarina, on Jorginho Mello (Partit Liberal) ha guanyat Décio Lima (PT) i seguirà al capdavant de la regió .