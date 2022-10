Soldats de l'exèrcit ucraïnès / @EP

Les autoritats ucraïneses han alertat aquest dilluns a primera hora que Kíev , la capital del país, s'ha quedat parcialment sense subministrament d'electricitat i aigua potable davant d'una sèrie de bombardejos duts a terme per les forces russes contra instal·lacions i infraestructures de "vital" importància.



L'alcalde de la ciutat, Vitali Klitschko , ha confirmat les informacions i ha assenyalat que "no hi ha aigua en algunes zones de la capital" com a resultat dels atacs de l'Exèrcit rus, tal com ha informat a través del canal de Telegram.



Així, ha explicat que els sistemes de defensa antiaèria de Kíev ja han estat activats i ha instat la població a "no entrar en pànic" i protegir-se a refugis i llocs segurs. "Estigueu atents a les informacions de les autoritats", ha dit.

MÉS INFORMACIÓ Uns 900 morts trobats a fosses comunes a la regió de Kiev



Les autoritats han alertat que s'han registrat explosions a diversos punts de la regió , així com a la zona de Cherkasi i Zaporiyia, on també han resultat danyades infraestructures civils.