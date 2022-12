El líder de Corea del Nord, Kim Jong Un / @EP

L' Exèrcit de Corea del Sud ha denunciat aquest divendres el llançament de dos míssils balístics per part de Corea del Nord cap al mar del Japó, menys d'una setmana després que disparés dos projectils de mig abast, enmig del repunt de les tensions a la península.



L'Estat Major Conjunt sud-coreà ha indicat que ha detectat el llançament de dos míssils balístics de curt abast des de l'àrea de Sunan i ha afegit que està analitzant la distància de vol, l'altitud i la velocitat, segons ha recollit l'agència sud-coreana de notícies Yonhap .



De moment no han transcendit més detalls sobre aquests llançaments, sense que Corea del Nord s'hagi pronunciat sobre això. Durant la jornada de diumenge, Pyongyang va llançar dos míssils balístics de mig abast cap al mar de Japó , també conegut com a mar de l'Est.

Després del llançament de diumenge, les autoritats nord-coreanes van apuntar que es tractava d'una prova en el marc del desenvolupament d'un satèl·lit de reconeixement militar que busca posar en òrbita l'abril del proper any. Així, ha explicat que l'objectiu era "avaluar la capacitat de la fotografia, les dades satèl·lit, els sistemes de transmissió i el sistema de control de terra".



El llançament per part de Corea del Nord incrementa les tensions a la regió després que les últimes setmanes Corea del Nord hagi llançat desenes de míssils balístics en assajos prohibits per resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, en resposta a les maniobres militars entre Washington i Seül, que Pyongyang considera un assaig d'invasió.



Les autoritats dels Estats Units i Corea del Sud van acordar dimecres realitzar maniobres militars conjuntes "realistes" , especialment davant d'escenaris d'atac amb míssils o armes nuclears per part de Corea del Nord. El Ministeri de Defensa sud-coreà va recalcar que les parts preveuen, a més, ampliar els seus exercicis conjunts de cara a l'any que ve després d'una trobada entre alts càrrecs de Defensa dels dos països.