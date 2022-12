Ucraïna, destrossada / @EP

Les autoritats d'Ucraïna han denunciat aquest dijous una nova onada d'atacs russos amb més de cent míssils i drons, sense que de moment hi hagi informacions sobre víctimes, enmig de la invasió desencadenada el 24 de febrer per ordre del president de Rússia , Vladimir Putin.



"Més de cent míssils en múltiples onades", ha dit l'assessor de la Presidència ucraïnesa Oleksiy Arestovich en un missatge al seu compte a la xarxa social Twitter. "Els sistemes de defensa aèria funcionen" , ha manifestat, abans de demanar a la població que no publiqui fotografies dels llocs aconseguits.



Mikhail Podoliak, també assessor de la Presidència ucraïnesa, ha elevat a "més de 120" els míssils disparats per les forces russes i ha ressenyat que l'objectiu és "destruir infraestructura crítica i matar civils en massa". "Esperem les properes propostes dels 'defensors de la pau' sobre un 'acord pacífic', 'garanties de seguretat per a Rússia' i sobre l'inadequat de les provocacions", ha ironitzat.



Així mateix, l'alcalde de Kíev, Vitali Klitschko, ha indicat en un breu missatge al seu compte a Telegram que s'han registrat "diverses explosions" a la capital , sense especificar si es tracta d'impactes o dels trets dels sistemes de defensa aèria .

L'alcalde de Leòpolis, Andriy Sadovi, ha indicat que "s'han sentit explosions a Leòpolis" i ha demanat a la població "estar en els refugis".



Per part seva, l'alcalde de Khàrkiv, Igor Terejov, ha confirmat l' impacte de projectils al districte de Slobid, mentre que el governador de Mikolaiv, Vitali Kim, ha assegurat que l'Exèrcit ha enderrocat cinc míssils russos sobre el mar Negre.



La Força Aèria ucraïnesa ha ressaltat que "després d'una nit d'atacs amb drons kamikazes, l'enemic atac Ucraïna des de diverses direccions amb míssils de creuer disparats per aire i mar des d'avions i vaixells estratègics". "A més, hi ha una gran activitat de l'aviació tàctica dels ocupants", ha apuntat.



En aquest sentit, ha posat èmfasi en un missatge publicat al seu compte a la xarxa social Facebook que "el treball dels sistemes de defensa aèria és possible a través de tot el territori de l'Estat", abans de demanar a la població que romangui a els refugis.



Hores abans, les autoritats ucraïneses havien denunciat l'ús de diversos drons per part de Rússia per atacar objectius a Mikolaiv, Zaporiyia i Dnipro. Més tard, també van quedar registrats diversos grups d'aquests dispositius amb rumb Khàrkiv i Poltava. Molts van ser derrocats per les forces militars ucraïneses, segons l'agència ucraïnesa de notícies UNIAN.



Segons Ucraïna, aquests dispositius serien els drons kamikaze 'Shahed', de fabricació iraniana, afirmacions que per altra banda són negades per Teheran. Així, a principis d'aquesta setmana, el cap de les Forces Armades de l'Iran, Mohammad Hosein Baqeri, va titllar de "guerra psicològica" les acusacions pel presumpte enviament a Rússia de drons per utilitzar-lo en el marc de la invasió d'Ucraïna.