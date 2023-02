Foto: DPA

El president de França, Emmanuel Macron, i el seu homòleg d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, viatgen junts a Brussel·les per anar a la cimera de la Unió Europea que se celebra aquest dijous 9 de febrer.

El viatge té lloc hores després que Macron i Zelenski, amb el canceller alemany, Olaf Scholz, hagin mantingut una reunió a la capital francesa en què els mandataris han incidit en la importància de recolzar Ucraïna davant la invasió russa "mentre sigui necessari".

La reunió a tres bandes a París, el viatge del mandatari ucraïnès a Londres (on es va reunir amb el premier Rishi Sunak), i la participació a la cimera de la Unió Europea, s'emmarca en una petita gira europea de Zelenski en un esforç per sol·licitar més ajuda militar als seus socis davant de la perspectiva d'una nova ofensiva russa a la primavera.

Quan està a punt de complir-se el primer aniversari de la invasió russa d'Ucraïna, els mandataris europeus volen reforçar un missatge de suport a Kíev que ja va quedar simbòlicament retratat la setmana passada, quan la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, gran part del seu equip de comissaris i el president del Consell europeu, Charles Michel, van viatjar al país en guerra.

Els Vint-i-set reiteraran el seu compromís de mantenir-se amb Ucraïna "tant de temps com calgui", recalquen des de Brussel·les, no només mitjançant suport financer, polític i militar, sinó també amb un nou paquet de sancions en què ja treballen (el desè) i buscant fórmules legals per finançar la reconstrucció d'Ucraïna amb els recursos confiscats a Rússia o assegurant que els responsables rendiran comptes davant de la justícia internacional.