La xifra de víctimes actualitzada aquest diumenge es de 28.191 persones: 24.617 en Turquia i 3.574 en Síria. | @EP

El Secretari General Adjunt d'Afers Humanitaris i Coordinador del Socors d'Emergència de l'ONU, Martin Griffiths, ha expressat aquest dissabte el seu temor al fet que la xifra final de morts pels terratrèmols de Síria i Turquia acabi superant els 50.000 morts, en unes declaracions a Sky News.

El responsable humanitari ha donat aquesta estimació en un moment en què l'últim recompte oficial d'aquest diumenge ronda els 28.000 morts, principalment a Turquia, on ja han estat confirmats més de 24.000 morts.

"En realitat, encara no hem començat amb el veritable recompte de morts", ha afegit el responsable humanitari.

"És difícil fer el càlcul amb precisió perquè hem de continuar buscant entre els enderrocs, però estic segur que la xifra es duplicarà, com a mínim", ha explicat Griffiths durant una visita als centres d'atenció de la ciutat turca d'Adana, on ha descrit el grau de devastació com a "aterridor", abans de marxar cap a la localitat siriana d'Alep.

28.000 VÍCTIMES MORTALS

Els devastadors terratrèmols d'aquesta setmana a Turquia i Síria s'han cobrat ja la vida de més de 28.000 persones mentre la comunitat internacional continua amb els seus esforços d'ajuda i equips de rescat realitzen un esforç final per seguir trobant supervivents, cinc dies després dels sismes.

D'acord amb l'últim balanç oficial d'aquest dissabte proporcionat pel ministre de Sanitat turc, Fahrettin Koca, almenys 24.617 persones han mort només a Turquia, on la xifra de ferits és de 80.278 persones. A Síria es té constància de 3.574 morts i 5.276 ferits, per sumar un total de 28.191 decessos.

Koca ha destacat que "hi ha suficient personal" sanitari a la zona del terratrèmol, per la qual cosa ha emplaçat els professionals del sector a quedar-se en el lloc on estiguin. "Hi ha farmàcies mòbils. S'han pres mesures de precaució contra les malalties epidémicas. El nostre exèrcit de sanitaris està aquí", ha subratllat.

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va visitar dissabte la ciutat de Diyarbakir des d'on ha destacat que l'actual sisme "és tres vegades més gran i tres vegades més destructiu que el de 1999, que era fins ara el major desastre en la història del nostre país", segons recull l'agència de notícies oficial turca Anatolia. El 1999 es van comptabilitzar uns 18.000 morts a la zona d'Istanbul.

A més, Erdogan ha destacat que s'ha mobilitzat a 160.000 efectius a les deu províncies afectades als quals se sumen els equips enviats des de l'estranger.