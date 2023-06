La decisió arriba després de rebre els resultats d'una investigació en contra per presumptament mentir a la Cambra durant l'escàndol conegut com a 'Partygate'. | @EP

En un inesperat gir dels esdeveniments, l'exprimer ministre britànic Boris Johnson va anunciar aquest divendres la seva renúncia a l'escó al Parlament britànic. Aquesta decisió arriba després de la revelació dels resultats de la investigació en contra per presumptament mentir a la Cambra durant l'escàndol conegut com a 'Partygate'. Es va descobrir que va enganyar deliberadament els diputats en afirmar que s'havien complert les normes sanitàries a les repetides festes celebrades a Downing Street durant la pandèmia.

Johnson va optar per dimitir abans que el comitè emeti una resolució que probablement l'obligaria a deixar el seu escó, cosa que al seu torn desencadenarà eleccions anticipades a la seva circumscripció electoral. En el seu comunicat, Johnson va acusar la presidenta del comitè, Harriet Harman, de prendre una decisió sense proves suficients que recolzin la seva culpabilitat. Va afirmar que la majoria dels membres del comitè, especialment la presidenta, ja havien mostrat prejudicis en contra fins i tot abans de revisar les proves.

Durant la seva compareixença davant del comitè al març, Johnson va admetre haver mentit al Parlament, tot i que va insistir que no ho va fer de forma deliberada. Va sostenir que s'havien complert les normes sanitàries i que les reunions a Downing Street eren "essencials" en relació amb la seva feina. Tot i això, l'exprimer ministre va admetre que les trobades no van ser perfectes.

La renúncia de Johnson se suma a altres escàndols que han afectat la seva imatge, com les revelacions sobre possibles violacions de les normes de confinament a la seva residència de Chequers durant la pandèmia, així com la disputa amb el Govern de Rishi Sunak sobre el lliurament dels seus missatges de WhatsApp a la comissió independent encarregada d'investigar la gestió de la COVID-19 al Regne Unit.

En el comunicat, Johnson també va criticar obertament Sunak, exministre d'Economia del seu propi Govern, assenyalant que des que va deixar el càrrec l'any passat, la bretxa entre el Govern i el Partit Laborista a les enquestes s'ha ampliat enormement. A més, va criticar Sunak per no complir les promeses del Brexit i per no abordar la crisi de l'habitatge ni aconseguir un acord de lliure comerç amb els Estats Units.

La renúncia de Johnson ha aprofundit encara més les divisions dins del Partit Conservador i ha posat en dificultats Sunak, que ara haurà d'enfrontar una crisi interna. L'exprimer ministre ha assenyalat que no és l'únic que creu que s'està fent una caça de bruixes per venjar-se del Brexit i, en última instància, revertir el resultat del referèndum del 2016. Aquesta renúncia és només un capítol més a la batalla interna del Partit Conservador, i sens dubte no serà el darrer.

REACCIONS VARIADES

Les reaccions a la renúncia de Johnson han estat variades. Keir Starmer, líder del Partit Laborista, ha condemnat l'actitud de Johnson i ho ha qualificat de "covard" que no mostra respecte pels votants conservadors.

Angela Rayner, vicepresidenta del Partit Laborista, també va expressar la seva decepció cap a Johnson i el va acusar de defraudar els votants conservadors amb la seva falta de respecte. Rayner va ressaltar la necessitat d'un lideratge més sòlid i ètic al govern.

Per part seva, líders d'altres partits polítics, com Daisy Cooper del Partit Liberal Demòcrata i Lord Fowler, també van manifestar el seu descontent amb l'actitud de Johnson i van cridar a posar fi a la seva carrera política. Aquests líders van argumentar que la manca d'integritat i responsabilitat soscavava la confiança del públic en el sistema polític.

La renúncia de Johnson també va generar interrogants sobre la idoneïtat dels exprimers ministres per rebre premis i honors després d'abandonar el càrrec. Lord Fowler va plantejar la qüestió de si els exlíders haurien de tenir aquest privilegi, cosa que va obrir un debat sobre les normes i pràctiques al voltant de les recompenses per als polítics.

Enmig de la controvèrsia, la declaració de renúncia emesa per Johnson va ser objecte de múltiples interpretacions i va deixar moltes preguntes sense resposta. Alguns crítics van argumentar que el seu missatge va ser ambigu i evasiu, fet que va portar a especulacions sobre les seves motivacions i el seu futur polític.

Amb la renúncia de Johnson, el lideratge del Partit Conservador es converteix en un tema crucial i sorgeix la incertesa sobre qui en serà el successor. Aquesta renúncia ha desencadenat un procés de selecció interna que determinarà el proper líder del partit i, potencialment, el proper primer ministre del Regne Unit.

En conclusió, la renúncia de Boris Johnson ha provocat una onada de crítiques i ha generat un debat sobre la seva falta de lideratge i respecte pels votants. El futur polític del Regne Unit està en joc mentre els partits busquen omplir el buit deixat per Johnson i intenten restaurar la confiança del públic en el sistema polític.