Foto: EuropaPress

Joe Biden , el president dels Estats Units, es va dirigir a la seva nació aquest dijous passat a la nit i va dir: "Sé què diables estic fent!", a més d'insistir que la seva memòria "està bé". Tot i això, els dubtes sobre la seva memòria van tornar a sorgir després que confongués el líder egipc amb el president de Mèxic.

Això va passar després que el Departament de Justícia publiqués un informe de 388 pàgines sobre el seu maneig de documents classificats. Aquest informe deia que un jurat conculria que Biden tenia "facultats disminuïdes" i que era un "home gran, ben intencionat i amb mala memòria".

En una conferència de premsa organitzada precipitadament, un Biden agitat va insistir: "¡Sé el que estic fent! La meva memòria no ha empitjorat. La meva memòria està bé. Fes una ullada al que he fet des que vaig assumir la presidència".

L'informe també comentava que Biden no es podia recordar del moment de la mort del seu fill Beau. "No recordava, ni tan sols al cap de diversos anys, quan va morir el seu fill Beau", deia l'informe.

Biden va treure a lluir el tema ell mateix, furiós: "Hi ha fins i tot una referència que no recordo quan va morir el meu fill. Com diables s'atreveix a plantejar això? No necessito ningú, no necessito ningú, que em recordi quan va morir" .



El president també va respondre una pregunta sobre la situació humanitària a Gaza. En fer-ho, va confondre el líder d'egipte, Abdel Fattah El-Sisi, amb el president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador.

Va dir: 'Crec que, com saben, inicialment, el president de Mèxic, El-Sisi, no volia obrir la porta perquè entrés material humanitari. Vaig parlar amb ell. El vaig convèncer perquè obrís la porta”.

La confusió amb El-Sisi podria haver passat desapercebuda una setmana després. Molts polítics ocasionalment s'equivoquen amb els noms quan parlen en públic, com va assenyalar la Casa Blanca dijous. Tot i això, Biden ja ha confós dues vegades les identitats dels líders mundials i, en lloc d'això, ha esmentat els seus predecessors morts.