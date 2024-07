Així és Edmundo González, candidat a desbancar a Maduro a Veneçuela

Edmundo González, en arxiu | Europa Press

Edmundo González Urrutia és un diplomàtic veneçolà de 74 anys, conegut per la seva carrera al servei exterior, havent servit com a ambaixador de Veneçuela a Algèria i Argentina. En un context polític complex i desafiant, González ha emergit com el candidat de l'oposició per a les properes eleccions, recolzat per la Plataforma Unitària Democràtica (PUD). Aquest suport es va donar després de la inhabilitació de figures prominents com María Corina Machado i Corina Yoris, cosa que va deixar un buit que González ha omplert amb la seva proposta de canvi i moderació.

González és percebut com una figura conciliadora i moderada, amb un perfil personal caracteritzat pel seu temperament tranquil. La seva imatge pública ha estat associada amb la d'un "avi de la nació", cosa que ha ressonat amb molts ciutadans que busquen estabilitat i un lideratge serè enmig de l'agitació política. El seu lema, "Edmundo, president per a tots", reforça aquesta percepció, apuntant a un govern inclusiu i orientat a la reconciliació.

Quant a la seva visió de futur, González ha expressat confiança en una transició pacífica del poder, fent èmfasi en la importància que l'actual president, Nicolás Maduro, reconegui una possible victòria opositora i faciliti una transferència ordenada del govern abans de gener. Aquesta postura és particularment rellevant en un context on la violència política, la repressió i les acusacions de manipulació electoral són preocupacions constants. Malgrat les amenaces de Maduro que podria desencadenar-se una guerra civil si no guanya, González ha instat les Forces Armades a respectar la constitució i actuar en defensa de la democràcia.

L'estil de comunicació de González contrasta notablement amb el dels seus predecessors com Hugo Chávez i Nicolás Maduro, coneguts per la seva retòrica més confrontacional i carismàtica. En canvi, González prefereix un enfocament més lacònic i reflexiu, apel·lant a la raó i al diàleg en lloc de la polarització. Això podria ser un factor clau en la seva campanya, atraient a votants que busquen un canvi de to en la política nacional.

A nivell internacional, la candidatura de González es produeix en un moment delicat, amb un acord signat a l'octubre de 2023 entre el govern de Maduro i l'oposició, mediat pels Estats Units, que promet eleccions lliures a canvi d'un alleujament de sancions. Aquest context ofereix tant oportunitats com reptes per a González, que haurà de navegar entre les expectatives de la comunitat internacional i les realitats internes del país.