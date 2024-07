Nicolás Maduro ja ha votat: "Demà serà bonic"

Nicolás Maduro, en arxiu | Europa Press

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha exercit avui el seu dret a vot en unes eleccions que han captat l'atenció internacional. Maduro ha reafirmat el seu compromís amb el procés electoral i ha fet una crida a tots els participants per respectar els resultats oficials emesos per les autoritats electorals.

Maduro ha destacat el seu paper com a president i la seva voluntat d'acceptar els resultats, subratllant la importància de reconèixer l'àrbitre electoral i els butlletins oficials. "Jo sóc Nicolás Maduro, president del poble i reconec i reconeixeré l'àrbitre electoral, els butlletins oficials i faré que es respectin: paraula santa", va afirmar amb fermesa. A més, va demanar als deu candidats presidencials i els 38 partits polítics que participen en la contesa que declarin públicament el seu respecte cap al poder electoral i que mantinguin un ambient de pau i respecte.

El president també va parlar sobre el desenvolupament de la campanya electoral, qualificant-la com a "lliure i oberta", i va destacar l'absència d'incidents significatius. Tot i això, Maduro es va descriure a si mateix com l'únic candidat perseguit, referint-se a la pressió i sancions internacionals que enfronta. "L'únic candidat perseguit es diu Nicolás Maduro, perseguit internacionalment pels poders del món", va afirmar, suggerint una persecució externa cap a la seva persona i govern.

Maduro va concloure la seva intervenció instant els ciutadans a participar en el procés electoral, destacant la diversitat d'opcions disponibles i expressant optimisme sobre el futur. "Crido a tothom a votar, les opcions són aquí i demà serà bonic", va dir, en un missatge que buscava motivar la participació cívica i l'esperança en un desenllaç positiu.

Nicolás Maduro ha estat una figura central en la política veneçolana des que va assumir la presidència després de la mort d'Hugo Chávez el 2013. Com a líder del Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV), ha enfrontat nombrosos desafiaments, incloent-hi una profunda crisi econòmica, protestes socials i sancions internacionals.

El seu mandat ha estat marcat per tensions polítiques i controvèrsies, tant dins del país com en l'escenari internacional. Maduro ha estat criticat per organismes internacionals i governs estrangers per presumptes violacions als drets humans i per la gestió de la crisi econòmica a Veneçuela.