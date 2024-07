Eleccions Veneçuela: Maduro guanya amb un 51% i l'oposició denuncia frau electoral

Nicolás Maduro, votant. Foto: Xinhua News

Tot i que hi havia sondejos que assenyalaven la fi del chavisme a Veneçuela, sembla que no serà així. El president del Consell Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, ha anunciat que Nicolás Maduro ha guanyat les eleccions presidencials del país, i per això ha obtingut la reelecció en aconseguir el 51% dels vots, segons resultats parcials.

Maduro hauria obtingut 5,1 milions de vots. Per part seva, el candidat opositor, Edmundo González, ha quedat en segon lloc amb el 44% (4,4 milions de vots). La taxa de participació ha superat les anteriors en més de 10 punts percentuals en situar-se en un 59%.

Amoroso ha explicat en una conferència de premsa que s'estava dirigint "a tot el poble de Veneçuela fent ús de les seves exclusives atribucions constitucionals i legals" més de 6 hores després del tancament dels col·legis electorals a causa d'una agressió en contra del sistema de transmissió de dades que ha retardat la transmissió dels resultats.

En aquest sentit, ha informat que ha sol·licitat "immediatament" al fiscal general del país que iniciï una investigació "sobre les accions terroristes perpetrades" contra el sistema electoral, contra els centres de votació i els funcionaris electorals. Així, ha fet una crida una als veneçolans "perquè es respecti la Constitució, les lleis de la República i el mandat del poble expressat en les màquines de votació, així com la pau" a tot el territori.

Després de ser declarat guanyador, Maduro ha celebrat el "triomf de la independència nacional i la dignitat del poble veneçolà". Ha ressaltat que malgrat les sancions, agressions i amenaces, el poble de Veneçuela "va mantenir la seva dignitat i va obtenir la victòria".

El president ha volgut destacar la "seguretat i transparència del sistema electoral veneçolà" i s'ha reafirmat com a president reelecte compromès a "defensar la democràcia, la llei i el poble veneçolà".

Denúncies de frau

L'oposició, per part seva, ha aixecat la veu contra el procés electoral. Leopoldo López ha assegurat que el CNE ha anunciat un "frau" i que tot el país "ho sap".

"La dictadura menteix descaradament i decideix atrinxerar-se més. Edmundo González va derrotar Maduro en un procés ja viciat. Els veneçolans defensarem la nostra voluntat. El lideratge i el món són posats a prova una vegada més", ha afirmat una altra de les figures contràries a Maduro , Juan Guaidó .

Un mort en disturbis

Enmig de la incertesa per conèixer els resultats, s'ha conegut la mort d'un home de 40 anys en uns aldarulls a la ciutat de Táchira.

Els fets han passat en un centre electoral d'aquesta localitat, on han entrat disparant partidaris de Maduro.

L'home va ser traslladat a l'hospital, però els metges no van poder fer res per salvar-li la vida.