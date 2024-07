Aquest és el web on l'oposició de Veneçuela ha penjat les actes de les eleccions

Machado, en una intervenció recent. Foto: DPA

La líder de l'oposició de Veneçuela, María Corina Machado, ha assegurat que el candidat presidencial Edmundo González ha obtingut la victòria dels comicis amb el 73% dels vots (6,2 milions), cosa que el convertiria en el president electe, si bé el Consell Nacional Electoral (CNE) va declarar Nicolás Maduro com el vencedor amb el 51% de les paperetes.

Machado, que ha afegit que, segons les seves dades Maduro hauria obtingut 2,7 milions de vots, ha explicat que han digitalitzat les actes, ("les proves de la victòria de Veneçuela") i que les ha publicat en un portal web que cada elector podrà consultar. "La veritat que vam dir que faríem valer, ja l'està comprovant el món (...) La diferència va ser aclaparadora. La diferència va ser a tots els estats de Veneçuela, a tots vam guanyar, vas guanyar", ha declarat durant una roda de premsa en què s'ha dirigit a González.

Per part seva, l' aspirant presidencial ha parlat als seus simpatitzants "amb la tranquil·litat de la veritat ". "Vull dir-los amb total responsabilitat a tot el poble veneçolà, que la voluntat expressada ahir a través del seu vot la farem respectar. Aquest és l'únic camí cap a la pau. Les actes que demostren el nostre triomf categòric i matemàticament irreversible. Vull agrair-li a la comunitat internacional per la seva solidaritat i suport a Veneçuela en aquests moments.

González ha assegurat que la seva candidatura ha guanyat "en llocs on mai no havien guanyat les forces democràtiques d'aquest país" en els últims 25 anys. "Per descomptat, volem que es respecti cada un dels milions de veneçolans que van sortir ahir a votar. Un poble que es fa respectar i lluitarem per la nostra llibertat. Benvolguts amics, entenc (la vostra) indignació, però la nostra resposta des dels sectors democràtics és de calma i fe", ha assenyalat.

Mentre que ha asseverat que el país "desitja pau i reconeixement de la voluntat i l'expressió de la gent", ha criticat l'"anunci prematur" de les autoritats veneçolanes respecte dels resultats dels comicis sense haver estat auditats. Així, ha considerat que "no són una mostra d'un lideratge responsable" i que l'"obstrucció en la transmissió d'actes són afectacions greus en un procés electoral".