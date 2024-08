Els EUA apunten l'"aclaparadora evidència" del triomf de González a Veneçuela

Anthony Blinken, en una intervenció pública. Foto: Casa Blanca

El secretari del Departament d'Estat dels Estats Units, Anthony Blinken, ha confirmat que el Govern nord-americà reconeix l'opositor Edmundo González com el guanyador de les eleccions de Veneçuela , ja que hi ha "aclaparadora evidència" que ho corrobora, mentre que ha afirmat que el president, Nicolás Maduro, "no té proves" que recolzin la seva victòria.

"Donada l'aclaparadora evidència, és clar per als Estats Units i, el que és més important, per al poble veneçolà que Edmundo González Urrutia va guanyar la majoria dels vots a les eleccions presidencials de Veneçuela (celebrades) el 28 de juliol", ha indicat.

El cap de la diplomàcia nord-americana ha sostingut que "el processament dels vots i l'anunci dels resultats per part del Consell Nacional Electoral (CNE) controlat per Maduro van ser profundament defectuosos, cosa que va produir un resultat anunciat que no representa la voluntat del poble veneçolà".

"La ràpida declaració del CNE que Maduro va ser el guanyador de les eleccions presidencials no va tenir proves que la recolzessin. El CNE encara no ha publicat dades desagregades ni cap de les actes de recompte de vots, malgrat les reiterades crides dels veneçolans i la comunitat internacional perquè ho faci", ha criticat.

En aquest sentit, Blinken, que s'ha fet ressò de l'informe del Centre Carter, especialitzat en l'observació d'eleccions, que ha conclòs que aquests comicis "no es poden considerar democràtics", ha afegit que les "irregularitats al llarg del procés" han "despullat de tota credibilitat al resultat anunciat pel CNE".

Per contra, ha destacat que l'oposició "democràtica" ha publicat més del 80% de les actes rebudes dels centres de votació. "Aquestes actes indiquen que González va rebre la majoria dels vots en aquestes eleccions per un marge insuperable", apunta. A més, ha posat èmfasi que els observadors independents han corroborat aquestes xifres, així com les enquestes a peu d'urna.

"En els dies posteriors a les eleccions, hem consultat àmpliament amb socis i aliats a tot el món, i si bé els països han adoptat diferents enfocaments per respondre, cap ha arribat a la conclusió que Maduro va rebre la majoria dels vots en aquestes eleccions”, ha assegurat. Els països que han reconegut la reelecció de Maduro són Rússia, Xina, Iran, Bolívia, Cuba, Nicaragua i Hondures, mentre que els Estats Units i el Perú han reconegut González.