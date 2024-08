Anonymous inicia una ofensiva contra Nicolás Maduro hackejant webs oficials del govern

Un manifestant usa una màscara de V de Vendetta a Tailàndia | Europa Press

Anonymous ha dut a terme una ofensiva cibernètica contra el govern de Veneçuela, hackejant més de 45 llocs web oficials en un clar acte de protesta. L'atac, realitzat en les últimes 48 hores, té com a principal motiu el rebuig al "fraude electoral" que ha marcat les recents eleccions al país sud-americà.

Anonymous ha utilitzat el seu compte a la xarxa social X per manifestar el seu rebuig al president Nicolás Maduro. En un comunicat, el grup va afirmar: “Aquest és només el començament. Continuarem donant suport a la lluita del poble veneçolà per la llibertat i la democràcia.”

L'acció d'Anonymous s'emmarca en un context de creixent rebuig internacional cap al govern de Maduro. Països com Xile, Costa Rica i Perú han qüestionat i rebutjat la legitimitat de la victòria de Maduro, intensificant la pressió sobre el règim veneçolà.

Des de la seva aparició el 2008, Anonymous ha estat un actor prominent en l'àmbit dels hackejos polítics i socials, participant també en marxes i protestes mentre manté el seu anonimat. El grup opera sense una estructura jeràrquica definida, i el seu lema, “El coneixement és lliure. Som Anonymous. Som legió. No perdonem, no oblidem. ¡Espereu-nos!” reflecteix la seva filosofia de justícia i venjança cibernètica.

L'operació recent d'Anonymous destaca per la seva magnitud i la naturalesa del contingut exposat, que ha posat al descobert suposats actes de corrupció i engany en el govern veneçolà. Aquest tipus d'accions no només revela la capacitat tècnica del grup, sinó també el seu compromís amb causes polítiques i socials globals.