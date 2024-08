Cuba desmenteix que estigui enviant soldats a la Veneçuela de Maduro

Nicolás Maduro, en una imatge recent. Foto: Europa Press / Canva Pro

Enmig de les actuals tensions polítiques i la crisi a Veneçuela desencadenada per les eleccions del 28 de juliol passat, en què Nicolás Maduro va ser autoproclamat guanyador, però la seva administració no pot presentar proves de les actes, també s'ha centrat l'atenció de la opinió internacional a Cuba a causa del presumpte enviament de militars al país.

Les acusacions van sorgir després que es reportés la presumpta sortida de diversos jets privats i vols directes des de l'Aeroport Internacional José Martí cap a aeròdroms de Caracas, capital veneçolana .

D'altra banda, des de fa dues setmanes ha estat notícia que un nodrit grup d'analistes i periodistes cubans, diversos coneguts per ser agents o exagents de la Seguretat de l'Estat, van ser enviats per Cuba a Veneçuela per “donar cobertura a les eleccions”.

Un dels exagents de la Seguretat de l'Estat presents a Veneçuela és el conegut Raúl Antonio Capote, que abans que les votacions tinguessin lloc, va començar a compartir transmissions en xarxes socials alertant de "plans sinistres" de Corina Machado i de l'oposició.

Segons Capote, Corina intentaria fugir a través d'Argentina o Colòmbia, mentre que forces opositores es dirigirien a Veneçuela per desafiar la pau. Capote va assenyalar que el pla secret també comptava amb el suport nord-americà.

Res del que va predir el think tank cubà es va complir, però des de Veneçuela i les plataformes estatals cubanes s'ha seguit escrivint per intentar legitimar el resultat que declara Maduro com a vencedor.

Mentre milions de veneçolans romanen als carrers exigint la sortida de Maduro i protestant contra el que alguns consideren unes eleccions fraudulentes, el Ministeri de Relacions Exteriors de Cuba va publicar un comunicat oficial afirmant que “el poble veneçolà enfronta la manipulació mediàtica i política al costat de l'assetjament imperialista, la intromissió externa, i l'arremesa oportunista de les oligarquies i els seus representants”.

Igual que amb les protestes a Cuba, les autoritats cubanes assumeixen que qualsevol acció o paraula contra la revolució chavista i la cubana són il·legítimes i són finançades per Washington. “No va trigar gaire temps perquè, com a part de la manipulació mediàtica i política, s'intentés imposar una calúmnia que al·ludís a Cuba”, afegeix el comunicat del Minrex .

Segons el text, Cuba no ha enviat personal ni documentació crítica a Caracas, i “era esperar-se que altres mitjans de comunicació i comptes en plataformes digitals, que treballen coordinadament en campanyes d'intoxicació sobre la realitat cubana, assumissin aquesta calúmnia com una veritat, sense aturar-se a comprovar-la”.

Les autoritats assenyalen una sèrie de vols de diverses aerolínies, en confirmació amb l'Institut de l'Aeronàutica Civil de Cuba, en què afirmen que “no s'han produït vols que no siguin comercials programats prèviament” entre el 28 de juliol i el 2 d'agost del 2024.

Cuba assegura que no ha traslladat personal militar ni especialitzat per imprimir noves actes electorals ni per protegir els dirigents del govern veneçolà.