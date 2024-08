Maduro declara la guerra a WhatApp: "Vete p'al carajo"

Maduro, en un acte públic. Foto: Europa Press / WhatsApp / Canva Pro

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro , ha carregat contra l'aplicació de missatgeria instantània WhatsApp per estar sent usada "per amenaçar" el país i simpatitzants i membres del chavisme en el marc de les protestes opositores per rebutjar els resultats de les eleccions presidencials emesos per el Consell Nacional Electoral (CNE), que va donar la victòria al mandatari.

"Jo trencaré relacions amb WhatsApp, perquè WhatsApp l'estan utilitzant ". Des de telèfons de Colòmbia, de Miami, del Perú, de Xile, s'amaguen covards darrere de l'anonimat. Vostès s'amagaran, però la joventut serà irreversible", ha expressat Maduro durant un discurs pronunciat davant d'una multitud de manifestants.

En aquest sentit, ha afirmat que l'aplicació està servint per "amenaçar les i els joves líders populars, de carrer, de comunitat, la família militar, policial i tota Veneçuela", raó per la qual ha demanat un "retir voluntari, progressiu i radical" de WhatsApp.

"Digues-li no a Whatsapp. No a Whatsapp de Veneçuela. Fermesa, alegria, mobilització, que aquesta batalla la guanyarem. (...) Hi ha altres apps, sistemes de missatgeria com Telegram --russa-- i Wechat --xinesa --. ¡Anem tots i totes!", ha afegit Maduro.

Denúncies d'ONGs

D'altra banda, l'ONG Fòrum Penal de Veneçuela ha augmentat a 1.010 el nombre d'arrestos verificats i identificats, 91 dels quals són menors d'edat, durant les massives protestes opositores, i ha expressat la seva preocupació per les detencions selectives contra defensors de drets Humans i activistes, en què la major part dels casos "no es permet el dret a la defensa".

"Són 1.010 detinguts, però ja des del costat de funcionaris de l'Estat ja han dit que són més de 1.200 i fins a 2.000, (...) s'imputen les persones per instigació a l'odi, terrorisme, associació per delinquir, més o menys aquest és el menú, per dir-ho així, i en alguns casos inclouen traïció a la pàtria, en altres destrucció a la vida pública”, ha manifestat el director de Fòrum Penal, Alfredo Romero, durant una roda de premsa.

Després d'això, ha informat sobre la detenció d'un activista de l'ONG per "demanar informació" en un lloc de la Guàrdia Nacional Bolivariana (GNB) al municipi de Montalbán, cosa que els té "bastant consternats".

Per part seva, l'ONG Amnistia Internacional (AI) ha denunciat aquestes detencions arbitràries, i ha informat que almenys 700 persones estan sent acusades de "terrorisme", d'"incitació a l'odi" i d'altres delictes.

"Informació creïble indica que les persones detingudes estan incomunicades, sense assistència legal i traslladades a presons de màxima seguretat, exposats a alts riscos de maltractaments i tortura. Exigim que les autoritats deixin d'aturar els que exerceixen els seus drets i demanem al fiscal general que garanteixi a totes les persones detingudes accés a advocats de la seva elecció i totes les garanties del degut procés", diu el comunicat.