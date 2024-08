Protestes a Madrid i tot el món carreguen contra "el frau electoral" de Maduro a Veneçuela / @EP

Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a la Porta del Sol a Madrid en contra del "frau electoral" a Veneçuela i per reclamar la victòria del candidat de l'oposició Edmundo González Urrutia en els comicis presidencials celebrats al país sud-americà el 28 de juliol. La protesta s'ha estès per tot el món, ja que s'havien convocat a 350 ciutats. La de la capital d'Espanya, això sí, ha estat la més multitudinària.

Al crit de " Llibertat !" i amb pancartes de " Fora Maduro!" , entre altres lemes, milers de persones han abarrotat la madrilenya Puerta del Sol en el marc d'una convocatòria internacional de suport a Veneçuela i en contra del règim de Nicolás Maduro.

En aquest sentit, uns dels principals objectius dels manifestants és que Edmundo González obtingui reconeixement internacional com a legítim president de Veneçuela, atès que el Consell Nacional Electoral del país va atorgar la victòria a Nicolás Maduro , si bé encara no s'han publicat les actes que certifiquen aquest extrem.

De fet, aquesta mateixa setmana Espanya va signar una declaració conjunta amb els Estats Units i altres països per exigir al Govern de Nicolás Maduro que posi fi a la violència i alliberi tots aquells presos que han estat detinguts, "inclosos representants de l'oposició", a el marc de les protestes després de les eleccions del 28 de juliol.

Alhora, han reiterat la immediata publicació de les actes electorals, ja que la demora de la mateixa "posa en qüestió" els resultats oficials publicats que donen la victòria al chavisme.

En aquest context, una de les protagonistes de la manifestació a la Porta del Sol ha estat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en la seva intervenció ha defensat que Espanya ha d'estar "al capdavant" de la defensa de la llibertat i de la democràcia a Veneçuela.

AJÚS CRÍTICA A ZAPATERO

La presidenta madrilenya també ha afirmat que li " avergonyeix" que l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero "hagi recolzat públicament la dictadura de Maduro ". "Zapatero té molt a callar a Veneçuela. Molts negocis, molts interessos, viatges de luxe, rescats d'aerolínies, maletes de matinada a l'aeroport de Barajas, assessoraments milionaris. Què més caldrà que no sabem? Ens avergonyeix que l'expresident socialista hi hagi públicament recolzat la dictadura de Maduro i que calli davant les atrocitats que se segueixen cometent", ha ressaltat Ayuso.

En aquest context, la líder de l'Executiu madrileny ha opinat que Espanya té un "deure històric, polític i moral" amb una "nació germana" com Veneçuela . En aquesta línia, ha criticat que l'esquerra espanyola no s'uneixi, segons la seva opinió, al suport a Veneçuela, i ha urgit que es posicioni atès que Espanya té "un deure" i no s'ha de conformar a ser un "país observador" . " Un president defensa un tirà, el seu partit polític ho fa si se segueix quedant callat . Si us plau, facin un pas endavant, facin un pas endavant valent ", ha afegit Ayuso.

"ACTUACIONS BOTXORNOSES" DE VON DER LLEIEN

D'altra banda, Fòrum Madrid, una iniciativa de la Fundació Dissens que presideix el líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticat les, segons la seva opinió, "vergonyoses actuacions" de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen , de l'Alt Representant de la Unió Europea per a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell i del president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en relació amb la situació actual a Veneçuela.

La coordinadora de projectes de Fòrum Madrid, Edmaly Maucó, ha criticat la "complicitat" que, al seu parer, han demostrat Von der Leyen, Borrell i Lula amb el mandatari veneçolà. "Aquesta protesta ha de servir per denunciar la complicitat i les actuacions vergonyoses que han tingut, per exemple, Lula da Silva, Gustau Petro, Josep Borrell i la mateixa Úrsula von der Leyen des de la Unió Europea, que no recolzen la realitat, la veritat . I la veritat és que els veneçolans van donar un mandat, que Edmundo González Urrutia és el president de Veneçuela ”, ha argumentat Maucó en declaracions als mitjans.

"La comunitat internacional ha de fer-se ressò del que està passant a nivell internacional i del que està passant a Veneçuela avui, que és que els veneçolans han decidit deixar enrere la narcodictadura, la narcotiranía" , ha afegit.

En aquest context, Maucó ha denunciat que "avui a Veneçuela es produeixen delictes de lesa humanitat " i ha defensat que tant Vox com Fòrum Madrid "estaran sempre al costat del poble veneçolà" . Pel que fa a la petició que es publiquin les actes dels comicis a Veneçuela, Maucó ha assenyalat que creu que Maduro no deixarà que surtin a la llum perquè, segons ell, " està claríssim que el frau va ser consumat" i que al Govern no li convé.

"Crec que el tema d'exigir que ells treguin les actes és més oxigen per al règim. Aquí el que cal avançar és en el reconeixement de la presidència, que la presidència és nostra (...) Avui, el Govern legítim de Veneçuela està liderat per Edmundo González i per María Corina Machado . Aquesta és la realitat", ha defensat. Maucó ha estat acompanyada a la manifestació pel director de Disens i eurodiputat de Vox, Jorge Martín, així com pel també eurodiputat de Vox Hermann Terstch.