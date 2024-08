El Tribunal Suprem de Veneçuela ratifica la victòria electoral de Nicolás Maduro

Maduro, votant. Foto: Europa Press

El Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) de Veneçuela ha considerat vàlids els resultats de les eleccions presidencials difosos pel Consell Nacional Electoral (CNE) i que van donar com a vencedor l'actual president veneçolà, Nicolás Maduro, malgrat les sospites de frau plantejades per la oposició i per la major part de la comunitat internacional.

La Sala Electoral del TSJ ha certificat "de manera inobjectable" el material del CNE i, per tant, considera Maduro com a president electe de Veneçuela per al període 2025-2031, malgrat les acusacions d'una oposició que ha reclamat la difusió de les actes ja que la pròpia decisió "exhorta" el Consell Electoral a publicar els resultats "definitius".

Els magistrats han conclòs que no hi ha discrepàncies entre les dades de les màquines de votació i les dades facilitades pel CNE, cosa que permet "convalidar" els resultats i obre un nou capítol en un procés que l'oposició ja considerava esbiaixat des d'un inici, tenint en compte el control del chavisme sobre els diversos poders.

El Suprem ordena a més traslladar "de manera urgent" al fiscal general, Tarek William Saab, la informació recollida davant la possibilitat que durant el procés es puguin haver comesos delictes d'usurpació de funcions, falsificació de documents públics, instigació a la desobendiència o conspiració.

L'oposició va contrarestar l'absència de dades públiques per part del CNE difonent a Internet unes actes que acreditarien la victòria del seu principal candidat, Edmundo González Urrutia , que va assumir el lideratge de la campanya davant de la persistència de la inhabilitació política a María Corina Machado, vencedora de les primàries.

Alhora, la sentència llegida per la presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, en presència de ministres del Govern de Nicolás Maduro, ha apuntat a possibles delictes informàtics, insistint que el CNE va ser víctima d'un ciberatac "massiu" en plena jornada electoral.

Rodríguez ha aprofitat per resumir el procés que ara deriva en aquesta sentència, que va incloure citacions a tots els candidats. González Urrutia no va anar a la seu del Suprem, segons la jutgessa "en franc irrespet a l'autoritat judicial".