L'oposició de Veneçuela convoca una manifestació contra Maduro el dimecres 28 d'agost

Una protesta a Veneçuela. Foto: Europa Press

La líder de l'oposició de Veneçuela, María Corina Machado , ha convocat per a aquest dimecres 28 d'agost, una nova mobilització contra el Govern de Nicolás Maduro per protestar contra el polèmic resultat de les eleccions presidencials , quan es compleix un mes de la cita a les urnes, el 28 de juliol.

"Acta mata sentència. I per això ens veiem aquest dimecres, 28 d'agost, als carrers. A un mes de la nostra gloriosa victòria del 28 de juliol, quan votem, guanyem, i recollim les vostres actes, que demostren la victòria aclaparadora de ( el candidat opositor) Edmundo González”, ha declarat a través d'un vídeo publicat al seu perfil de la xarxa social X.

Machado ha criticat que el chavisme "no es va atrevir a presentar ni un paperet i van sortir a amagar-se darrere del seu TSJ (Tribunal Superior de Justícia), sotmès a la tirania i que no té vela en aquest enterrament per rentar-li la cara al CNE ( Consell Nacional Electoral), el fraudulent". "No hi ha més confessió de derrota", ha afegit.

El TSJ va confirmar la setmana passada la victòria del president Nicolás Maduro als comicis del 28 de juliol, malgrat els dubtes que ha suscitat aquesta cita per la falta de transparència de les autoritats chavistes. Després d'això, el CNE, afí al chavisme, ha dit "acatar" la sentència, sense esmentar la requerida publicació de les actes, crida opositor secundada per gran part de la comunitat internacional.