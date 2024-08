Machado torna a denunciar el "robatori" electoral de Maduro davant de milers de manifestants

Machado, en una imatge recent. Foto: Europa Press

L' opositora veneçolana María Corina Machado ha denunciat el "frau electoral" perpetrat fa un mes pel Govern de Nicolás Maduro , un "robatori" que ha cridat a combatre amb mobilitzacions i el suport de la comunitat internacional durant una concentració a Caracas que han secundat milers de persones.

"El poble de Veneçuela va votar pel canvi i Edmundo González Urrutia és el nostre president electe", ha dit Machado, que ha tornat a defensar la victòria del principal candidat opositor davant de les tesis del Consell Nacional Electoral (CNE) i del Tribunal Suprem de Justícia (TSJ).

Machado, per a qui ja "no hi ha marxa enrere", ha afirmat que "s'equivoquen els que creuen que el temps afavoreix el règim" de Maduro, perquè el chavisme estaria cada dia més "aïllat" mentre que l'oposició "avança". En aquest sentit, ha subratllat que "la causa per la llibertat de Veneçuela és una causa mundial", tenint en compte que "ni un sol govern democràtic" ha avalat la suposada victòria de Maduro.

La dirigent de Vente Venezuela ha condemnat els intents del govern per "rentar-se la cara i buscar legitimitat" a través de la recent sentència del Suprem , un òrgan controlat pel chavisme. "Els va sortir el tret per la culata", ha postil·lat, donant per fet que "ningú va acceptar aquest parany".

Machado ha tornat a apel·lar la col·laboració de les Forces Armades i de la Policia per dir-los amb "absoluta claredat" que col·laborin perquè "saben la veritat" del que ha passat a les eleccions de juliol en ser garants del trasllat del material que les autoritats es neguen a fer públic. L'oposició ha demanat en va al CNE la publicació de les actes oficials.

La líder opositora ha comparegut des de dalt d'un vehicle i entre crits de "llibertat" per defensar la necessitat de seguir amb les mobilitzacions malgrat la "brutal" repressió de les autoritats, que hauria implicat l'últim mes la detenció d'unes 2.500. persones .

Cal tenir en compte que un altre dels grans noms de l'oposició, Edmundo González Urrutia , ha evitat acudir fins a dues vegades a citacions de la Fiscalia. "¡Hem deixat clar davant del món la veritat del que va passar: el poble veneçolà va triomfar de manera aclaparadora!", ha assenyalat.