Cop per a Maduro: la UE no ho reconeix com a president i Espanya planteja sancions

La Unió Europea ha acordat aquest dijous que no reconèixer la legitimitat del president veneçolà, Nicolás Maduro, davant de la falta d'avenços perquè les autoritats electorals presentin actes oficials que puguin acreditar la seva victòria, alhora que Espanya ha plantejat a la resta de socis europeus la opció d'aplicar sancions contra el règim, punt que no obstant encara no compta amb la unanimitat necessària.

"Un mes després no hi ha esperança que presenti les actes. És massa tard per continuar demanant això. No hi ha actes ni verificació i lamentem que no n'hi hagi mai", ha assegurat l'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, en roda de premsa després de la trobada amb els ministres del ram després de la reunió informal celebrada a Brussel·les.

En aquest sentit, va afirmar que la UE no reconeixerà la legitimitat de Maduro com a president. "No té legitimitat democràtica com a president. Seguirà com a president de facto però neguem la seva legitimitat democràtica davant uns resultats que no es poden verificar", ha afegit el cap de la diplomàcia europea, després d'indicar que la seva victòria electoral "no ha estat provada" i la UE "no ha de creure-ho".

"No ho considerem com un president elegit democràticament i en cada cas en tindrà la conseqüència", ha assegurat, apuntant que la UE haurà en tot cas de continuar relacionant-se amb Caracas, igual que ho fa amb altres països als quals no reconeix el seu Govern , com Nicaragua, país que n'ha posat com a exemple.

Espanya planteja sancions encara que sense recaptar unanimitat

A més, a la cita d'aquest dijous Espanya ha demandat a la resta de socis europeus que la UE apliqui sancions contra el règim una vegada assumeix que les autoritats electorals no presentaran les actes oficials, encara que aquesta opció no ha aconseguit el consens necessari per avançar.

El ministre d'Afers Estrangers, la Unió Europea i la Cooperació, José Manuel Albares, ha arribat a la reunió informal de ministres d'Exteriors europeus demanant que els socis europeus estudiïn "eines" per propiciar un diàleg intern entre Caracas i oposició.

La iniciativa d'Espanya tampoc no va rebre un gran suport per part de l'Alt Representant que va subratllar que la UE ja manté sancions contra mig centenar de dirigents veneçolans. "Hem arribat gairebé fins a la cúpula més alta. Maduro no és a la llista, tampoc Jorge Rodríguez i pocs més. Més sancions implicaria anar contra els màxims responsables i en queden dos o tres que ja no estiguin sancionats", ha explicat.

En aquest sentit, Borrell ha indicat que els Estats membres prefereixen esperar a veure com se succeeixen els esdeveniments i esperar per si el Govern veneçolà busca algun tipus de negociació.

De moment, els 27 aposten per intensificar el diàleg amb els actors regionals, com el Brasil i Colòmbia que lideren la mediació per aconseguir una sortida a la crisi i posen el focus en la repressió interna al país llatinoamericà, assegurant que cal fer” tot el possible per preservar la integritat física dels dirigents opositors.