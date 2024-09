Milers d'israelians exigeixen a Netanyahu un acord pels ostatges

Foto: Europa Press

Milers de persones s'han tornat a manifestar per exigir al primer ministre, Benjamin Netanyahu , un acord per a l'alliberament dels ostatges segrestats a la Franja de Gaza per les milícies palestines.

Un dels punts més concorreguts ha estat la residència oficial de Netanyahu a Jerusalem, on almenys 10 manifestants han estat detinguts enmig de les protestes, en què s'han incendiat barricades i s'han corejat consignes com "No hi haurà rutina sense acord" , informa el diari israelià The Times of Israel.

La policia ha desplegat un important dispositiu de seguretat i els agents carreguen puntualment i repetidament contra els assistents per aturar alguns dels participants i emportar-se banderes i pancartes.

El comandant de la comissaria de Moriah ha declarat il·legal la concentració. Els agents han fet servir canons d'aigua i agents a cavall per dispersar la protesta.

També hi ha hagut manifestació a la residència de Netanyahu a Cesarea, al nord de Tel Aviv, amb participació d'activistes que han assistit als funerals per algun dels sis ostatges morts i els cossos dels quals han estat recuperats durant el cap de setmana, fet que ha provocat l'esclat de protestes. "¡No queda temps! Porteu-los a casa!", ha etzibat un dels assistents que abarrotaven per milers el carrer Rothchild ce Cesarea.