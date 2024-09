Maduro avança el Nadal a Veneçuela a l'1 d'octubre enmig de tensions polítiques

Nicolás Maduro ha pres una decisió que ha sorprès molts: avançar el Nadal a Veneçuela. El president, que enfronta una crisi política creixent, va anunciar que la celebració nadalenca començarà oficialment l'1 d'octubre, tot just unes hores després que la Fiscalia emetés una ordre d'arrest contra Edmundo González, el principal candidat de l'oposició, per presumptes delictes de terrorisme.

"És setembre i ja fa olor de Nadal. Per això, en homenatge i agraïment a vostès, decretaré l'avançament del Nadal per a l'1 d'octubre", va declarar Maduro en un comunicat que ha generat reaccions dividides al país.

Aquesta mesura no és nova a Veneçuela. Maduro ja havia avançat el Nadal el 2019, 2020 i 2021. Aquest any, el decret nadalenc inclou, presumptament, un repartiment d'ajuts i menjars per als barris més necessitats, encara que molts crítics consideren que es tracta d'una tàctica política per distreure la població enmig duna situació de crisi.

En paral·lel a aquest anunci, Maduro va llançar dures crítiques contra els seus adversaris, a qui va qualificar de "feixistes" i va acusar d'estar darrere de les apagades elèctriques que van afectar prop del 80% de la població la setmana passada. "L'atac criminal elèctric va parar l'economia, però no van poder aturar el poble, que va continuar treballant", va afirmar el president, que va destacar la "recuperació en temps rècord" del sistema elèctric, gràcies al que va anomenar "la unió cívic-militar- policial perfecta".

Maduro, que no és reconegut per molts tant a nivell nacional com internacional, enfronta un moment crític, agreujat per la recent ordre d'arrest contra González. Tot i això, la seva decisió d'avançar el Nadal busca oferir "pau, felicitat i seguretat" en un país marcat per la incertesa i la tensió política.

El poble veneçolà, segons Maduro, "va donar una demostració bella als feixistes", mantenint la calma i recolzant la seva gestió en aquests temps difícils. Amb l'avançament de Nadal, el president intenta injectar un aire festiu enmig d'un clima polític cada cop més advers.