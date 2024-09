Desvelen com van ser les últimes hores d’Edmundo González a Veneçuela

El divendres 6 de setembre, Edmundo González va prendre la decisió de romandre a Veneçuela, després d’haver estat protegit a l’ambaixada dels Països Baixos des del 29 de juliol fins al 5 de setembre. Durant aquest temps, l’ambaixador Robert Schuddeboom el va acollir, tot i que amb estrictes restriccions, limitant les seves comunicacions telefòniques, l’accés a les xarxes socials i el contacte amb la seva família. No obstant això, el 5 de setembre es va prendre la decisió de traslladar-lo a l’ambaixada d’Espanya, un canvi que marcaria un gir important en la seva situació.

La intervenció del govern espanyol va ser decisiva en aquest procés. El mateix 5 de setembre, un avió va ser enviat des de la República Dominicana i va arribar a Caracas el 7 de setembre, proporcionant un mitjà segur per a la seva eventual sortida del país. Mentrestant, l’advocat José Vicente Haro va mantenir una reunió el 4 de setembre amb Tarek William Saab, qui un dia després va anunciar que González Urrutia seria imputat per homicidi. Enmig d’aquestes tensions, l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va oferir la seva mediació per ajudar a resoldre la situació de González Urrutia.

Un factor clau en aquest escenari va ser Eudoro González Dellán, qui manté un vincle personal amb Edmundo González i amb els germans Jorge i Delcy Rodríguez. Eudoro va arribar a Caracas el 5 de setembre en un vol d’AirEuropa i aquella mateixa nit es va reunir amb els germans Rodríguez. La seva entrada i sortida del país van estar garantides per la seva relació tant amb Rodríguez Zapatero com amb els germans Rodríguez, cosa que li va permetre moure’s amb llibertat durant aquest delicat procés.

El 6 de setembre, mentre es produïa l’assalt a l’ambaixada d’Argentina, es va produir l’última comunicació entre l’advocat Haro i Edmundo González, a altes hores de la nit. En aquest moment, es van concretar diversos documents importants que van permetre l’exili de González: la petició d’asil, un salvoconducte per a la seva esposa Mercedes López, el tancament judicial dels processos en contra seu, la protecció del seu habitatge i la seguretat de la seva filla.

Finalment, el 7 de setembre a les 10 de la nit, González va prendre un vol des de Maiquetía amb rumb a l’exili. En el vol també es trobaven la seva esposa Mercedes, Diego Martínez, secretari d’Estat d’Espanya, i possiblement Eudoro González Dellán, el vincle proper del qual amb Edmundo es remunta a l’amistat entre els seus pares. Les connexions personals i les col·laboracions prèvies entre Eudoro González Dellán i Rodríguez Zapatero van ser clau per garantir la sortida de González del país.