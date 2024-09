Un organisme de l'ONU denuncia una "repressió sense precedents a Veneçuela"

El president veneçolà, en una imatge recent. Foto: Europa Press

La Missió Internacional Independent de Determinació dels Fets sobre la República Bolivariana de Veneçuela, un organisme dependent de les Nacions Unides (ONU), va assenyalar que el Govern de Veneçuela ha augmentat significativament les seves accions per reprimir qualsevol forma de resistència pacífica, portant el país a una crisi de drets humans sense precedents en la història recent .

L'informe va destacar que les violacions i els crims, com la persecució amb motivacions polítiques, no són fets solts, sinó part d'un pla organitzat per callar l'oposició al Govern de Nicolás Maduro.

Segons Marta Valiñas, presidenta de la Missió de Determinació dels Fets, estem veient una major intensificació de la repressió estatal davant del que considera crítiques, oposició o dissidència. Tot i ser una continuació de patrons anteriors considerats com a crims de lesa humanitat per la missió, la repressió recent es destaca per la seva intensitat i caràcter sistemàtic, fet que constitueix un atac greu als drets fonamentals del poble veneçolà. Això passa malgrat els múltiples cridats, tant dins com fora del país, per respectar els drets humans.

L'informe de la Missió va assenyalar que s'ha arribat a un punt crític en la decadència de l'estat de dret després de les eleccions presidencials del juliol, que es van produir entre el setembre del 2023 i l'agost del 2024. Les autoritats governamentals han renunciat a qualsevol pretensió de imparcialitat i, en la realitat, nombroses proteccions legals han quedat sense eficàcia i han deixat la població sense defensa davant l'abús de poder.

Durant el lapse de desembre de 2023 a març de 2024, un total de 48 individus van ser arrestats abans de les eleccions de manera que el Govern va considerar com a conspiracions.