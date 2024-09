VÍDEO: Edmundo González trenca el seu silenci i explica la sortida de Veneçuela

Edmundo González, en un moment del comunicat. Foto: Instagram (@egonzalezurrutia)

Tot i que ja fa uns quants dies que és a Espanya i ha mantingut diverses trobades amb les principals figures de la política del país, fins a la tarda del 18 de setembre passat no havíem sentit la veu de l'opositor veneçolà Edmundo González.

I el polític ho va fer amb un vídeo que ha penjat al seu perfil d'Instagram, en què es dirigeix als ciutadans de Veneçuela per explicar-los "tota la veritat" sobre la seva sortida del país.

Les declaracions de González

"Em dirigeixo a vostès, per informar-los tota la veritat del que va passar amb la meva sortida de Veneçuela.

El règim pretén que tots els veneçolans perdem l?esperança. El món sencer sap que sempre recorren al joc brut, el xantatge i la manipulació.

Estant a la residència de l'Ambaixador d'Espanya, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez i la vicepresidenta de la República Delcy Rodríguez es van presentar amb un document que hauria de ratificar per permetre la meva sortida del país. En altres paraules, o signava o m'atenia a les conseqüències.

Hi va haver hores molt tenses de coacció, xantatge i pressions. En aquells moments vaig considerar que podia ser més útil, lliure que tancat i impossibilitat de complir les tasques que em va encomanar el sobirà.

Un document produït sota coacció està viciat de nul·litat absoluta, per un vici greu al consentiment.

Com a President Electe de milions i milions de veneçolans que van votar per un canvi, la democràcia i la pau, no em callaran.

Mai no els trairé. Això ho saben totes i cadascuna de les persones amb qui he parlat fins avui.

La Comunitat Internacional continua incrementant el seu suport a la voluntat sobirana del poble veneçolà.

El que haurien d'estar divulgant són les actes d'escrutini. La veritat és el que és i és a les actes que vostès pretenen ocultar.

No callaran a un país que ja va parlar. Milions de veneçolans tenen la voluntat de canvi i jo compliré aquest mandat”.