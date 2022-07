L'Ajuntament de L'Hospitalet presenta fa mesos el procés participatiu per al nou Pla director urbanístic Biopol-Granvia / Europa Press

El ple del consell de l' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha avalat aquest dimarts el nou Pla Director Urbanístic (PDU) del Biopol-Granvia a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que ha de regular i ordenar la implantació d'un nou pol d' activitat econòmica vinculada a la investigació biomèdica a la ciutat.

El sentit del vot dels grups municipals que tenen representació a l'Ajuntament de L'Hospitalet ha estat favorable en el cas del PSC, ERC i En Comú Guanyem, contrari al vot particular del membre del grup metropolità d'ERC, Antoni Garcia ; i abstenció de Cs i PP, ha informat el consistori en un comunicat.

La participació de l'AMB en la tramitació del PDU Biopol-Granvia ve regulada per la llei de mesures fiscals i financeres (Llei 2/2021, del 29 de desembre) que acompanyava els pressupostos de la Generalitat i que dóna seguretat jurídica a la qüestió competencial entre les diferents administracions.

El nou PDU està redactat per la Conselleria de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat i el Consorci per a la reforma de la Granvia -entitat participada per l'Ajuntament de L'Hospitalet i la Generalitat-, ia partir d'ara continuarà la tramitació administrativa, amb la previsió que s'aprovi inicialment durant el darrer trimestre del 2022.

El pla suposarà la creació d'una nova centralitat metropolitana a l'entorn de l'Hospital Universitari de Bellvitge, l'Institut Català d'Oncologia, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i la Universitat de Ciències de la Salut de Barcelona.

També comportarà la creació de 28.000 llocs de treball directes inicialment, el soterrament i el cobriment de la Granvia de l'Hospitalet, la millora de la connectivitat entre els seus equipaments sanitaris, l'increment de zones amb vegetació, el manteniment de l'entorn natural de Cal Trabal, i la millora de les connexions de la ciutat amb el corredor fluvial del Llobregat.